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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Далер Кузяев приступил к тренировкам

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев приступил к работе в общей группе, сообщает пресс-служба питерцев.

Футболист работал с ограничениями в рамках восстановления от травмы.

В текущем сезоне Кузяев провел 30 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.
Теги: Зенит Кузяев
Сегодня, 13:43
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#2  Городовой  Россия (Сегодня, 14:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Poshehonec
Не лучший сезон для Далера... Главное здоровья, а потенциал неплохой!

В первую очередь из-за того что у Далера нет своей позиции.Им затыкают дыры.При Манчини он играл на той же позиции что Зырянов при Дике и здорово раскрылся.Семак же его пихает то на фланг полузащиты,то в опорку,то вовсе крайним оборонцем.У Кузи хороший пас и удар и максимально он приносит пользу под нападением,врываясь в свободные зоны,подхватывая мячи и создавая численное преимущество.Там он хорош,надеюсь Семак это осознает.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:43)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не лучший сезон для Далера... Главное здоровья, а потенциал неплохой!
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
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