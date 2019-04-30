Далер Кузяев приступил к тренировкам

Россия РПЛ 2018/19
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09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (1)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (1)
08:58
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Вчера, 23:49
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Вчера, 23:13
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Вчера, 23:08
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
Вчера, 22:54
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (15)
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (15)
Вчера, 22:45
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Вчера, 22:23
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
Вчера, 22:06
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (15)
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (15)
Вчера, 21:45
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
Вчера, 21:27
"Спартак" упустил победу над "Рубином" (90)
"Спартак" упустил победу над "Рубином" (90)
Вчера, 21:22
Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"
Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"
Вчера, 21:00
"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
Вчера, 20:50
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Далер Кузяев приступил к тренировкам
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев приступил к работе в общей группе, сообщает пресс-служба питерцев.
Футболист работал с ограничениями в рамках восстановления от травмы.
В текущем сезоне Кузяев провел 30 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.
Футболист работал с ограничениями в рамках восстановления от травмы.
В текущем сезоне Кузяев провел 30 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.
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