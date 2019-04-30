Россия РПЛ 2018/19 
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Локомотив
Краснодар
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Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Антон Миранчук: любимая книга? "Портрет Дориана Грея". Правда, я не дочитал

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о книгах, которые ему понравились.

"Любимая книга? Наверное, "Портрет Дориана Грея". Очень понравилось. Я, правда, не дочитал, но, наверное, это одна из любимых книг. Еще "Спеши любить" интересная такая история. Фильм я, правда, не посмотрел по этой книге, но тоже очень понравилось", – сообщил Миранчук в программе "Футбол России" на канале "Россия 24".
Теги: Миранчук Ан.
Сегодня, 15:42
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10
(1)
#10  teacher   (Сегодня, 17:02)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вспомнилось из КВН, Какие книги прочел? Азбука, вторая и синяя!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#9  лад  USSR (Сегодня, 16:56)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Про любимую электронную игрушку бы спросили, проблем бы не было с названием.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 16:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая.Из подобных "Шагреневая кожа" еще норм
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  Робсон   (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (4)
online

Судя по вью ,Антоха-боксер
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#6  liasport433   (Сегодня, 16:05)
  • 0
  •  (6)

Главное на звание красивое выбрать и умный вид сделать
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#5  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
joy
Не дочитал ....


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#4  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Антон Миранчук: любимая книга? "Портрет Дориана Грея". Правда, я не дочитал

У него и с девушками так же? Всех недо....

По себе мерку снимаешь?


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#3  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 15:51)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
satisfied
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 15:50)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ладно, хорошо хоть не "Алхимик".
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 15:46)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Антон Миранчук: любимая книга? "Портрет Дориана Грея". Правда, я не дочитал

У него и с девушками так же? Всех недо....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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