Антон Миранчук: любимая книга? "Портрет Дориана Грея". Правда, я не дочитал

Россия РПЛ 2018/19
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17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником
17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (1)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (1)
09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
08:58
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Вчера, 23:49
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Вчера, 23:13
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Вчера, 23:08
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
Вчера, 22:54
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (15)
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (15)
Вчера, 22:51
Руслан Камболов: с финансами у "Рубина" все хорошо (видео) (1)
Руслан Камболов: с финансами у "Рубина" все хорошо (видео) (1)
Вчера, 22:45
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Антон Миранчук: любимая книга? "Портрет Дориана Грея". Правда, я не дочитал
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о книгах, которые ему понравились.
"Любимая книга? Наверное, "Портрет Дориана Грея". Очень понравилось. Я, правда, не дочитал, но, наверное, это одна из любимых книг. Еще "Спеши любить" интересная такая история. Фильм я, правда, не посмотрел по этой книге, но тоже очень понравилось", – сообщил Миранчук в программе "Футбол России" на канале "Россия 24".
"Любимая книга? Наверное, "Портрет Дориана Грея". Очень понравилось. Я, правда, не дочитал, но, наверное, это одна из любимых книг. Еще "Спеши любить" интересная такая история. Фильм я, правда, не посмотрел по этой книге, но тоже очень понравилось", – сообщил Миранчук в программе "Футбол России" на канале "Россия 24".
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