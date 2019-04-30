Магомед Оздоев: однажды моя жена проснулась и сказала: "Тренером "Зенита" будет Семак"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о забавном случае, когда его жена в прошлом сезоне увидела во сне, что Сергей Семак возглавит питерскую команду."Уход Манчини? У моей жены отличная интуиция. Она всегда помогает мне, когда что-то не так. Как-то раз она проснулась год назад – еще апрель, чемпионат полным ходом идет, до конца пять-шесть туров – и спрашивает: "У вас какие-то изменения что ли, тренера поменяли?" – "Да нет, а что такое?" – "Ничего, во сне сегодня видела, что Сергей Богданович у вас будет тренером".Я ей отвечаю – никаких изменений вроде нет, у нас команда за Лигу чемпионов борется, как и Семак с "Уфой" – за Лигу Европы. С трудом, говорю, верится, что Манчини уберут – человек первый год работает, только переехал. Жена мне – "уверена на 90 процентов, что тренером будет Семак". Потом, когда он только приехал на совет директоров, я ей показал фото в сети, и она сказала – "теперь на 100 процентов".