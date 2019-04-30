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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Магомед Оздоев: однажды моя жена проснулась и сказала: "Тренером "Зенита" будет Семак"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о забавном случае, когда его жена в прошлом сезоне увидела во сне, что Сергей Семак возглавит питерскую команду.

"Уход Манчини? У моей жены отличная интуиция. Она всегда помогает мне, когда что-то не так. Как-то раз она проснулась год назад – еще апрель, чемпионат полным ходом идет, до конца пять-шесть туров – и спрашивает: "У вас какие-то изменения что ли, тренера поменяли?" – "Да нет, а что такое?" – "Ничего, во сне сегодня видела, что Сергей Богданович у вас будет тренером".

Я ей отвечаю – никаких изменений вроде нет, у нас команда за Лигу чемпионов борется, как и Семак с "Уфой" – за Лигу Европы. С трудом, говорю, верится, что Манчини уберут – человек первый год работает, только переехал. Жена мне – "уверена на 90 процентов, что тренером будет Семак". Потом, когда он только приехал на совет директоров, я ей показал фото в сети, и она сказала – "теперь на 100 процентов".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оздоев Семак Зенит
Сегодня, 16:08
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