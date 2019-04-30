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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Суд может вынести приговор Кокорину 8 мая

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова не исключила, что суд 8 мая может зачитать приговор футболисту.

"С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор. Статья 213 (часть 2), как считаю, в деле не подтвердилась, может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания. С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет", - цитирует Стукалову "Р-Спорт".
Теги: Кокорин
Сегодня, 16:19
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#2  avnik  море (Сегодня, 17:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет", - цитирует Стукалову "Р-Спорт".

А откуда взялся водитель, если житель РБ Соловчук был прохожим? )))

В семь утра футболисты вышли из московского стриптиз-клуба. На пути была стоянка, которая им помешала. Футболисты стали пинать машины и облокачиваться на них, на что получили замечание от прохожего. После этого Кокорин и Мамаев всей компанией повалили его на землю, разбив тому голову.
Сообщается, что Соловчук сейчас находится в реанимации с черепно-мозговой травмой.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 17:04)
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Все правильно!8 Мая приговор а 9 Мая амнистия в честь Дня Победы! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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