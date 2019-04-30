Россия РПЛ 2018/19 
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Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
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Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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КДК оштрафовал "Спартак" на 250 тысяч рублей по итогам матча с "Арсеналом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" по итогам матча 25-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (0:3). Размер штрафа составил 250 тыс. рублей. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"За пиротехнику "Спартак" оштрафован на 125 тысяч. За неправомерные действия зрителей, что сидели на ограждении, — штраф 75 тысяч рублей. За причинение зрителями имущественного вреда объекту спорта — на 50 тысяч рублей оштрафован "Спартак", - цитирует Григорьянца Sport24.
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 16:47
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#1  оптимист  чебоксары (Сегодня, 16:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Вообще охерели , бить лежачих нечестно !
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
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