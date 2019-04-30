Россия РПЛ 2018/19
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Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о сложных взаимоотношениях с бывшим главным тренером питерской команды Роберто Манчини.
Манчини возглавлял "Зенит" в прошлом сезоне. Под его руководством команда заняла пятое место с 53 очками.
– Доверие со стороны Манчини? Нет. Когда я перешел, у нас не было даже разговора – просто поздоровались на тренировке и все, для меня это было странно.
– Он использовал вас на чужой позиции?
– Смотрите, я перешел, тренируюсь с командой 10 дней, действую в центральной зоне с Паредесом, меня наигрывают на матч с "Амкаром". И в день игры ко мне подходит Манчини и говорит, что я выхожу левым полузащитником. Я говорю – левый полузащитник? А какая у нас схема будет? – "Играем 4-4-2. Ты когда-нибудь играл слева?" – Я могу вам сказать, что никогда не играл слева в полузащите, так же, как и в воротах, хотя однажды по юношам я как-то был вратарем. Если вы говорите, что я сегодня должен сыграть, готов выйти где угодно, но вы поймите – я не смогу быть левым полузащитником, я не Усэйн Болт, чтобы работать на таких скоростях, как фланговые игроки.
В итоге я вышел слева, мы играли 4-4-2, и это было безумие. Я не знал, что делать, и Манчини был мной недоволен. Мне неизвестно, почему было принято такое решение, но он тренер, он так решил – может, хотел обмануть "Амкар" этим.
"Спорт-Экспресс"
Манчини возглавлял "Зенит" в прошлом сезоне. Под его руководством команда заняла пятое место с 53 очками.
– Доверие со стороны Манчини? Нет. Когда я перешел, у нас не было даже разговора – просто поздоровались на тренировке и все, для меня это было странно.
– Он использовал вас на чужой позиции?
– Смотрите, я перешел, тренируюсь с командой 10 дней, действую в центральной зоне с Паредесом, меня наигрывают на матч с "Амкаром". И в день игры ко мне подходит Манчини и говорит, что я выхожу левым полузащитником. Я говорю – левый полузащитник? А какая у нас схема будет? – "Играем 4-4-2. Ты когда-нибудь играл слева?" – Я могу вам сказать, что никогда не играл слева в полузащите, так же, как и в воротах, хотя однажды по юношам я как-то был вратарем. Если вы говорите, что я сегодня должен сыграть, готов выйти где угодно, но вы поймите – я не смогу быть левым полузащитником, я не Усэйн Болт, чтобы работать на таких скоростях, как фланговые игроки.
В итоге я вышел слева, мы играли 4-4-2, и это было безумие. Я не знал, что делать, и Манчини был мной недоволен. Мне неизвестно, почему было принято такое решение, но он тренер, он так решил – может, хотел обмануть "Амкар" этим.
"Спорт-Экспресс"
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