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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о сложных взаимоотношениях с бывшим главным тренером питерской команды Роберто Манчини.

Манчини возглавлял "Зенит" в прошлом сезоне. Под его руководством команда заняла пятое место с 53 очками.

– Доверие со стороны Манчини? Нет. Когда я перешел, у нас не было даже разговора – просто поздоровались на тренировке и все, для меня это было странно.

– Он использовал вас на чужой позиции?

– Смотрите, я перешел, тренируюсь с командой 10 дней, действую в центральной зоне с Паредесом, меня наигрывают на матч с "Амкаром". И в день игры ко мне подходит Манчини и говорит, что я выхожу левым полузащитником. Я говорю – левый полузащитник? А какая у нас схема будет? – "Играем 4-4-2. Ты когда-нибудь играл слева?" – Я могу вам сказать, что никогда не играл слева в полузащите, так же, как и в воротах, хотя однажды по юношам я как-то был вратарем. Если вы говорите, что я сегодня должен сыграть, готов выйти где угодно, но вы поймите – я не смогу быть левым полузащитником, я не Усэйн Болт, чтобы работать на таких скоростях, как фланговые игроки.

В итоге я вышел слева, мы играли 4-4-2, и это было безумие. Я не знал, что делать, и Манчини был мной недоволен. Мне неизвестно, почему было принято такое решение, но он тренер, он так решил – может, хотел обмануть "Амкар" этим.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оздоев Манчини Зенит
Сегодня, 17:17
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#2  Barmaley   (Сегодня, 19:23)
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Интересно, а Гвардиола Месси куда наигрывал? Помоему куда его не поставь, он всех раскорячит и гол забьет.Игрок должен играть в том месте, где он в данный момент находится. Ну а раз не Усуйн Болт, то нечего в РПЛ делать. Мастер спорта обязан стометровку бегать ну хотя бы за 11 секунд
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  Робсон   (Сегодня, 17:23)
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Манчини-огонь.
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
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