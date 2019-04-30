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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Cергей Карасев будет судить матч между ЦСКА и "Динамо"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура российской премьер-лиги.

3 мая (пятница)

"Енисей" – "Анжи": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

"Рубин" – "Оренбург": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

4 мая (суббота)

"Урал" – "Спартак": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Ахмат" – "Зенит": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Арсенал" – "Локомотив": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

5 мая (воскресенье)

"Крылья Советов" – "Уфа": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

ЦСКА – "Динамо": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Ростов" – "Краснодар": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

РФС
Теги: Карасев ЦСКА Динамо Спартак Зенит Локомотив
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#2  FCD 1923  Истра (Сегодня, 18:20)
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  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Хреново, что бы не говорили, а ЦСКА раньше он подсвистывал недурно.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 17:33)
  • 0
  •  (2)

Весь год не везет! И вот вам подтверждение товарищ Карасев собственной персоной! Можно хуже да не куда! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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