Россия РПЛ 2018/19
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Александр Егоров: в ворота "Зенита" должен был быть пенальти, Оздоев держал Шейдаева
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров выразил мнение, что арбитр матча 26-го тура чемпионата России "Зенит" – "Крылья Советов" (4:2) Алексей Еськов в одном из эпизодов должен был назначить пенальти в ворота хозяев.
"Что касается удаления Шейдаева, то он повёл себя некорректно, проявил эмоции, за что получил вторую жёлтую карточку. Всегда говорю, что эмоции мешают думать и принимать верные решения. Это футбол, Шейдаев знал, что у него уже есть жёлтая карточка.
Но стоит сказать о моменте, когда в начале второго тайма во время единоборства Шейдаева и Оздоева Еськову нужно было назначать пенальти в ворота "Зенита". Оздоев двумя руками придержал Шейдаева в штрафной площади. Возможно, нападающий "Крыльев" чуть красиво упал, но на повторе видно, что это пенальти", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
"Что касается удаления Шейдаева, то он повёл себя некорректно, проявил эмоции, за что получил вторую жёлтую карточку. Всегда говорю, что эмоции мешают думать и принимать верные решения. Это футбол, Шейдаев знал, что у него уже есть жёлтая карточка.
Но стоит сказать о моменте, когда в начале второго тайма во время единоборства Шейдаева и Оздоева Еськову нужно было назначать пенальти в ворота "Зенита". Оздоев двумя руками придержал Шейдаева в штрафной площади. Возможно, нападающий "Крыльев" чуть красиво упал, но на повторе видно, что это пенальти", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
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