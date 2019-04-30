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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Егоров: в ворота "Зенита" должен был быть пенальти, Оздоев держал Шейдаева

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров выразил мнение, что арбитр матча 26-го тура чемпионата России "Зенит" – "Крылья Советов" (4:2) Алексей Еськов в одном из эпизодов должен был назначить пенальти в ворота хозяев.

"Что касается удаления Шейдаева, то он повёл себя некорректно, проявил эмоции, за что получил вторую жёлтую карточку. Всегда говорю, что эмоции мешают думать и принимать верные решения. Это футбол, Шейдаев знал, что у него уже есть жёлтая карточка.

Но стоит сказать о моменте, когда в начале второго тайма во время единоборства Шейдаева и Оздоева Еськову нужно было назначать пенальти в ворота "Зенита". Оздоев двумя руками придержал Шейдаева в штрафной площади. Возможно, нападающий "Крыльев" чуть красиво упал, но на повторе видно, что это пенальти", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
Теги: Егоров Зенит Крылья Советов
Сегодня, 18:26
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5
(5)
#5  Frankenstein   (Сегодня, 19:09)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
кому теперь нужны твои прогоны?ЛЧ все расставит на свои места
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 18:55)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Skyline
ну ок. только что же ты молчишь про гол из вне игры?


предвзятость как и равно зависть, налицо. Здесь помню, а тут нет.Иксперты так называемые.
аквариум


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:45)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну ок. только что же ты молчишь про гол из вне игры?


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 18:38)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Вот мразь а про гол из офсайда ткачука молчит тварь
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:31)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну понятно уже было,этот сезон отдадут бомжам,когда Дюков пришёл я уже всё понял.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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