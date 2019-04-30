Россия РПЛ 2018/19
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19:16
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (2)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (2)
09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
08:58
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Артем Дзюба: повреждение не настолько серьезное, как я боялся
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о повреждении, которое он получил в матче с "Крыльями Советов" (4:2).
"Спасибо за беспокойство. Оказалось, не все так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться", – сказал Дзюба в инстаграме.
"Спасибо за беспокойство. Оказалось, не все так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться", – сказал Дзюба в инстаграме.
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