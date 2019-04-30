Россия РПЛ 2018/19
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19:16
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
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17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (2)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (2)
09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
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Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Сердар Азмун: я хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что хочет выиграть с клубом Лигу чемпионов.
"Лига чемпионов – лучший турнир для лучших команд. Каждый футболист мечтает туда попасть. Даже Криштиану Роналду всегда радуется победам в этих соревнованиях из-за столь высокого уровня игры, за которой следит весь мир. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен.
Я буду рад забить любому коллективу в этом турнире. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю все от меня зависящее. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом", - цитирует Азмуна RT.
"Лига чемпионов – лучший турнир для лучших команд. Каждый футболист мечтает туда попасть. Даже Криштиану Роналду всегда радуется победам в этих соревнованиях из-за столь высокого уровня игры, за которой следит весь мир. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен.
Я буду рад забить любому коллективу в этом турнире. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю все от меня зависящее. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом", - цитирует Азмуна RT.
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