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Ахмат
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Сердар Азмун: я хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что хочет выиграть с клубом Лигу чемпионов.

"Лига чемпионов – лучший турнир для лучших команд. Каждый футболист мечтает туда попасть. Даже Криштиану Роналду всегда радуется победам в этих соревнованиях из-за столь высокого уровня игры, за которой следит весь мир. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен.

Я буду рад забить любому коллективу в этом турнире. Потому что в любом случае у тебя останутся воспоминания, которыми ты затем будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю все от меня зависящее. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу чемпионов с "Зенитом", - цитирует Азмуна RT.
Теги: Азмун Зенит
Сегодня, 19:27
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