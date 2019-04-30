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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Магомед Оздоев: родители перевезли нас из Чечни перед началом войны

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, который родился в Грозном, плохо помнит детские годы в Чечне, потому что в маленьком возрасте родители перевезли футболиста в Ингушетию из-за военного конфликта.

– В маленьком возрасте, перед началом войны, родители перевезли нас из Чечни, поэтому все воспоминания детские связаны с Ингушетией. Можно сказать, о Грозном я ничего не помню.

– Уехали заранее или когда что-то уже началось?

– Насколько я знаю, заранее – папа сказал, что были какие-то предположения, нестабильная ситуация, поэтому маму с детьми он вывез в 1994-м. Бабушка долго не хотела ехать, до последнего думала, что ничего не будет, поэтому выезжала уже в период войны.

– Война – запретная тема в семье или родные рассказывали вам что-то?

– Из всех бабушек-дедушек мне довелось расти только с бабушкой по папиной линии – слушал ее рассказы, но для меня они всегда были тяжелыми, поэтому я никогда не говорил об этом.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оздоев Зенит
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