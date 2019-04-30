Магомед Оздоев: родители перевезли нас из Чечни перед началом войны

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, который родился в Грозном, плохо помнит детские годы в Чечне, потому что в маленьком возрасте родители перевезли футболиста в Ингушетию из-за военного конфликта.– В маленьком возрасте, перед началом войны, родители перевезли нас из Чечни, поэтому все воспоминания детские связаны с Ингушетией. Можно сказать, о Грозном я ничего не помню.– Насколько я знаю, заранее – папа сказал, что были какие-то предположения, нестабильная ситуация, поэтому маму с детьми он вывез в 1994-м. Бабушка долго не хотела ехать, до последнего думала, что ничего не будет, поэтому выезжала уже в период войны.– Из всех бабушек-дедушек мне довелось расти только с бабушкой по папиной линии – слушал ее рассказы, но для меня они всегда были тяжелыми, поэтому я никогда не говорил об этом.