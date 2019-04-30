Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:16
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (3)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (3)
09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Александр Мостовой сравнил работу главного тренера "Спартака" и Семака в "Зените"
Полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о работе Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.
"Все знают, что такое "Спартак" и какие высокие требования в этом клубе. К такому высокому давлению необходимо быть готовым. Однако любой человек, любой тренер со временем привыкает ко всему. Может, у Олега Кононова просто своя манера поведения на публике. Он ведь и в "Краснодаре", и в "Арсенале" вел себя таким же образом. Сейчас он стал более резким? Конечно, когда в твой адрес поступает множество неудобных и провокационных вопросов, ответы на них идут соответствующие. Но к этому надо быть готовым. К тому же многое, если не все, зависит и от результата", - цитирует Мостового "Газета.ру".
Также Мостовой сравнил работу Кононова в "Спартаке" с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком и бывшим наставником сине-бело-голубых Роберто Манчини.
"Можно вспомнить, как публика встречала Роберто Манчини, когда тот пришел в "Зенит". Итальянец начал эффектно, выиграв несколько матчей кряду, а в середине сезона его команда стала сдавать, и критика в его адрес сильно выросла. Сейчас "Зенит", например, на первом месте, и работа Сергея Семака оценивается высоко. Но если бы питерцы были сейчас на месте "Спартака", то появилось бы много разговоров о том, продолжит Семак свою работу или нет. Будь "Спартак" при Кононове в лидерах, он бы общался иначе, и общественность относилась бы к нему лояльнее", - отметил он.
"Все знают, что такое "Спартак" и какие высокие требования в этом клубе. К такому высокому давлению необходимо быть готовым. Однако любой человек, любой тренер со временем привыкает ко всему. Может, у Олега Кононова просто своя манера поведения на публике. Он ведь и в "Краснодаре", и в "Арсенале" вел себя таким же образом. Сейчас он стал более резким? Конечно, когда в твой адрес поступает множество неудобных и провокационных вопросов, ответы на них идут соответствующие. Но к этому надо быть готовым. К тому же многое, если не все, зависит и от результата", - цитирует Мостового "Газета.ру".
Также Мостовой сравнил работу Кононова в "Спартаке" с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком и бывшим наставником сине-бело-голубых Роберто Манчини.
"Можно вспомнить, как публика встречала Роберто Манчини, когда тот пришел в "Зенит". Итальянец начал эффектно, выиграв несколько матчей кряду, а в середине сезона его команда стала сдавать, и критика в его адрес сильно выросла. Сейчас "Зенит", например, на первом месте, и работа Сергея Семака оценивается высоко. Но если бы питерцы были сейчас на месте "Спартака", то появилось бы много разговоров о том, продолжит Семак свою работу или нет. Будь "Спартак" при Кононове в лидерах, он бы общался иначе, и общественность относилась бы к нему лояльнее", - отметил он.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.