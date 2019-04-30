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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Мостовой сравнил работу главного тренера "Спартака" и Семака в "Зените"

Полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о работе Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

"Все знают, что такое "Спартак" и какие высокие требования в этом клубе. К такому высокому давлению необходимо быть готовым. Однако любой человек, любой тренер со временем привыкает ко всему. Может, у Олега Кононова просто своя манера поведения на публике. Он ведь и в "Краснодаре", и в "Арсенале" вел себя таким же образом. Сейчас он стал более резким? Конечно, когда в твой адрес поступает множество неудобных и провокационных вопросов, ответы на них идут соответствующие. Но к этому надо быть готовым. К тому же многое, если не все, зависит и от результата", - цитирует Мостового "Газета.ру".

Также Мостовой сравнил работу Кононова в "Спартаке" с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком и бывшим наставником сине-бело-голубых Роберто Манчини.

"Можно вспомнить, как публика встречала Роберто Манчини, когда тот пришел в "Зенит". Итальянец начал эффектно, выиграв несколько матчей кряду, а в середине сезона его команда стала сдавать, и критика в его адрес сильно выросла. Сейчас "Зенит", например, на первом месте, и работа Сергея Семака оценивается высоко. Но если бы питерцы были сейчас на месте "Спартака", то появилось бы много разговоров о том, продолжит Семак свою работу или нет. Будь "Спартак" при Кононове в лидерах, он бы общался иначе, и общественность относилась бы к нему лояльнее", - отметил он.
Теги: Мостовой Спартак Зенит
Сегодня, 21:22
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#1  Gudvin  Тверь (Сегодня, 21:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Король логики...)))))
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
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