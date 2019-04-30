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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Сердар Азмун объяснил, почему ушел из сборной Ирана

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, почему он завершил карьеру в сборной Ирана. По словам форварда, его начали оскорблять.

"Я ушел из сборной во вовсе не потому, что сдался. Я никогда не сдаюсь. Неправда, что виной всему фанаты. Абсолютная ложь. Знаете, есть два типа болельщиков. Одни знают твою цену, а другие – нет. Будучи футболистом, я осознаю, что сегодня тебя могут критиковать, а завтра – вновь возносить. Мне всего 24 года, но я уже вхожу в пятерку лучших бомбардиров Ирана. Статистика не лжет. Но некоторые люди начали оскорблять меня и мою семью. Никто на это не имеет права. Если вы хотите что-то мне сказать, подойдите и сделайте это, а не пишите в социальных сетях.

Но мне известно, почему это произошло. В Иране есть команда, которая относится ко мне отрицательно. А мой отец критиковал их, потому что хотел защитить меня. Так бы поступил любой человек на его месте. Во время мундиаля людям не нравилось, что я не забивал. Но этого не происходило, лишь потому что вся сборная играла в оборонительный футбол, и я оказывался один на один с лучшими защитниками мира. Но моя точка зрения такова: я родился мужчиной и должен вести себя по-мужски. Если бы начал им отвечать, то все бы это потеряло смысл", - цитирует Азмуна RT.
Теги: Азмун Зенит
Сегодня, 21:51
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(7)
#1  Анри   (Сегодня, 22:20)
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классного игрока бомжи взяли
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
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