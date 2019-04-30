Россия РПЛ 2018/19
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Сердар Азмун объяснил, почему ушел из сборной Ирана
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, почему он завершил карьеру в сборной Ирана. По словам форварда, его начали оскорблять.
"Я ушел из сборной во вовсе не потому, что сдался. Я никогда не сдаюсь. Неправда, что виной всему фанаты. Абсолютная ложь. Знаете, есть два типа болельщиков. Одни знают твою цену, а другие – нет. Будучи футболистом, я осознаю, что сегодня тебя могут критиковать, а завтра – вновь возносить. Мне всего 24 года, но я уже вхожу в пятерку лучших бомбардиров Ирана. Статистика не лжет. Но некоторые люди начали оскорблять меня и мою семью. Никто на это не имеет права. Если вы хотите что-то мне сказать, подойдите и сделайте это, а не пишите в социальных сетях.
Но мне известно, почему это произошло. В Иране есть команда, которая относится ко мне отрицательно. А мой отец критиковал их, потому что хотел защитить меня. Так бы поступил любой человек на его месте. Во время мундиаля людям не нравилось, что я не забивал. Но этого не происходило, лишь потому что вся сборная играла в оборонительный футбол, и я оказывался один на один с лучшими защитниками мира. Но моя точка зрения такова: я родился мужчиной и должен вести себя по-мужски. Если бы начал им отвечать, то все бы это потеряло смысл", - цитирует Азмуна RT.
"Я ушел из сборной во вовсе не потому, что сдался. Я никогда не сдаюсь. Неправда, что виной всему фанаты. Абсолютная ложь. Знаете, есть два типа болельщиков. Одни знают твою цену, а другие – нет. Будучи футболистом, я осознаю, что сегодня тебя могут критиковать, а завтра – вновь возносить. Мне всего 24 года, но я уже вхожу в пятерку лучших бомбардиров Ирана. Статистика не лжет. Но некоторые люди начали оскорблять меня и мою семью. Никто на это не имеет права. Если вы хотите что-то мне сказать, подойдите и сделайте это, а не пишите в социальных сетях.
Но мне известно, почему это произошло. В Иране есть команда, которая относится ко мне отрицательно. А мой отец критиковал их, потому что хотел защитить меня. Так бы поступил любой человек на его месте. Во время мундиаля людям не нравилось, что я не забивал. Но этого не происходило, лишь потому что вся сборная играла в оборонительный футбол, и я оказывался один на один с лучшими защитниками мира. Но моя точка зрения такова: я родился мужчиной и должен вести себя по-мужски. Если бы начал им отвечать, то все бы это потеряло смысл", - цитирует Азмуна RT.
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