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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Валерий Кечинов: у "Спартака" как таковой игры вообще не видно, но Кононову надо дать поработать

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-тренер молодежной команды красно-белых Валерий Кечинов высказался о работе Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.

"Пока игра и результаты "Спартака" откровенно не впечатляют. Но Кононову необходимо дать поработать в следующем сезоне, и уже тогда оценивать его работу. Сложно поставить команде тот футбол, каким ты его хочешь видеть, в короткие сроки. На это нужно минимум 1,5-2 года.

Сейчас у "Спартака" как таковой игры вообще не видно. Результат добивается исключительно на индивидуальном мастерстве футболистов. Не видно никаких командных связей, наигранных схем и комбинаций", - цитирует Кечинова "Газета.ру".
Теги: Кечинов Кононов Спартак
Сегодня, 22:34
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#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Уже поработал, хватит нах...


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Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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