Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Кечинов: у "Спартака" как таковой игры вообще не видно, но Кононову надо дать поработать
Бывший полузащитник "Спартака" и экс-тренер молодежной команды красно-белых Валерий Кечинов высказался о работе Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.
"Пока игра и результаты "Спартака" откровенно не впечатляют. Но Кононову необходимо дать поработать в следующем сезоне, и уже тогда оценивать его работу. Сложно поставить команде тот футбол, каким ты его хочешь видеть, в короткие сроки. На это нужно минимум 1,5-2 года.
Сейчас у "Спартака" как таковой игры вообще не видно. Результат добивается исключительно на индивидуальном мастерстве футболистов. Не видно никаких командных связей, наигранных схем и комбинаций", - цитирует Кечинова "Газета.ру".
"Пока игра и результаты "Спартака" откровенно не впечатляют. Но Кононову необходимо дать поработать в следующем сезоне, и уже тогда оценивать его работу. Сложно поставить команде тот футбол, каким ты его хочешь видеть, в короткие сроки. На это нужно минимум 1,5-2 года.
Сейчас у "Спартака" как таковой игры вообще не видно. Результат добивается исключительно на индивидуальном мастерстве футболистов. Не видно никаких командных связей, наигранных схем и комбинаций", - цитирует Кечинова "Газета.ру".
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