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Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Игорь Акинфеев: о завершении карьеры я пока не думаю

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не думает о завершении карьеры.

"Если б мне надоел в футбол, как братьям Березуцким, я бы не рассматривал варианты, сказал бы "хватит". Но пока об этом не думаю, я люблю футбол, у меня еще есть контракт. Потом уже другой вопрос будет. Сейчас команда строится, надо помочь ей какими-то советами", - сказал Акинфеев в эфире "России 24".
Теги: Акинфеев ЦСКА
Вчера, 23:45
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#1  miktar   (Вчера, 23:51)
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Игорь! МОЛОДЕЦ!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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