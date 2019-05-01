Футболист "Зенита" признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

? Лучшим игроком 26-го тура стал Сердар Азмун!



? Нападающий @zenit_spb набрал 15 106 голосов (62,79%) пользователей ВКонтакте!



? В матче против «Крыльев Советов» Сердар Азмун оформил дубль!#ИгрокТура #Зенит #Азмун pic.twitter.com/hI5bMAbKOJ — Российская Премьер-Лига (@rfpl) May 1, 2019

Лучшим игроком 26-го тура чемпионата России по итогам голосования болельщиков стал нападающий "Зенита" Сердар Азмун.Напомним, что в матче против "Крыльев Советов" форвард оформил дубль.