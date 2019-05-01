Россия РПЛ 2018/19
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Футболист "Зенита" признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Лучшим игроком 26-го тура чемпионата России по итогам голосования болельщиков стал нападающий "Зенита" Сердар Азмун.
Напомним, что в матче против "Крыльев Советов" форвард оформил дубль.
? Лучшим игроком 26-го тура стал Сердар Азмун!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) May 1, 2019
? Нападающий @zenit_spb набрал 15 106 голосов (62,79%) пользователей ВКонтакте!
? В матче против «Крыльев Советов» Сердар Азмун оформил дубль!#ИгрокТура #Зенит #Азмун pic.twitter.com/hI5bMAbKOJ
Напомним, что в матче против "Крыльев Советов" форвард оформил дубль.
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