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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Футболист "Зенита" признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Лучшим игроком 26-го тура чемпионата России по итогам голосования болельщиков стал нападающий "Зенита" Сердар Азмун.



Напомним, что в матче против "Крыльев Советов" форвард оформил дубль.
Теги: Зенит Азмун
Сегодня, 10:43
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(6)
#5  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 12:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Дюков поработал?, второй раз подряд игрок "Зенита" "признали" лучшим игроком тура. типа, как дочку Алсу- лучшей певицей.

Ну да, если бы не Дюков, Глушаков был бы лучший! Заговор,повсюду заговор!
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 12:25)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дюков поработал?, второй раз подряд игрок "Зенита" "признали" лучшим игроком тура. типа, как дочку Алсу- лучшей певицей.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 12:08)
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  •  (4)

Цитата: Apant1
Не важно кто за кого голосовал, важно кто на следующий день объявляет результаты) Зря что ли поставили дюкова, конечно нет, эра беспросветных побед зенита, на всех фронтах, кроме конечно европейский, там надо в футбол играть, настало)

сэр, игра не важна а важен класс игроков.И даже ГТ не решает много. А Вот уровень игроков(а) -всё!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Apant1   (Сегодня, 12:04)
  • -4
  •  (8)

Не важно кто за кого голосовал, важно кто на следующий день объявляет результаты) Зря что ли поставили дюкова, конечно нет, эра беспросветных побед зенита, на всех фронтах, кроме конечно европейский, там надо в футбол играть, настало)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 11:45)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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