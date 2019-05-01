УЕФА поздравил Алексея Смертина с днем рождения (видео)

? Экс-полузащитнику @TeamRussia, "Бордо" и "Челси" Алексею Смертину - 44! ???



? Вспоминаем его гол в ворота "Порту" в матче 2004 года ??#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Kve8cLCTfy — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 1, 2019

Пресс-служба УЕФА поздравила Алексея Смертина с праздником.Бывшему полузащитнику сборной России, "Челси", "Бордо", московского "Динамо", а ныне офицеру РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексею Смертину сегодня, 1 мая, исполнилось 44 года."Вспоминаем его гол в ворота "Порту" в матче 2004 года в составе "Челси", – говорится в сообщении.