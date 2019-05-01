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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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УЕФА поздравил Алексея Смертина с днем рождения (видео)

Пресс-служба УЕФА поздравила Алексея Смертина с праздником.

Бывшему полузащитнику сборной России, "Челси", "Бордо", московского "Динамо", а ныне офицеру РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексею Смертину сегодня, 1 мая, исполнилось 44 года.

"Вспоминаем его гол в ворота "Порту" в матче 2004 года в составе "Челси", – говорится в сообщении.

Теги: Смертин
Сегодня, 12:48
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