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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Ерохин: играть в футбол – это большое счастье, и его у меня сейчас нет

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о ходе восстановления от травмы.

"У меня были проблемы еще осенью, но они позволяли играть – где-то на обезболивающих, где-то – с тейпом. Я делал необходимые процедуры и выходил на поле. В матче с "Рубином" был сильный удар. Я поднялся и понял, что игру продолжить не смогу. Голеностоп опух, болел. Провели обследование на базе и решили, что в отпуске буду делать процедуры, а на сборах постепенно начну тренироваться. Но воспаление не прошло, поэтому в феврале поехал в Финляндию на чистку голеностопа.

Через шесть недель сделал МРТ – воспаление было уже значительно меньше. Я был уверен, что все в порядке. Думал, в начале апреля начну постепенно тренироваться в общей группе. Увеличили с медицинским штабом клуба нагрузки, а это привело к откату назад. Сейчас понятно, что торопиться не стоит – нужно долечиться и уже выходить на поле. Если нужно делать упражнения и процедуры пять, шесть или семь часов, значит, я буду работать. Дома тоже долечиваюсь – мне дали с собой два портативных аппарата с базы, вечером смотрю футбол и час-полтора делаю процедуры.

Играть в футбол – это большое счастье, его у меня сейчас нет. В этом плане тяжело, конечно. Сейчас я начал делать упражнения на поле. После четырех месяцев без футбола просто бежать по полю и работать с мячом – это уже большой стимул и позитив", – сказал Ерохин.

Чемпионат
Теги: Ерохин
Сегодня, 13:22
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 14:34)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давай, Саня, ждём.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 13:27)
  • +3
  •  (3)

так а чего ж вы жалуетесь на тяжелый труд футболиста, если это счастье? шатов уже вещал как тяжко ему 3 часа в день тренировки проводить. а то и все 4 (!!!!!) часа.
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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