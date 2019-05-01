Россия РПЛ 2018/19
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Александр Ерохин: играть в футбол – это большое счастье, и его у меня сейчас нет
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о ходе восстановления от травмы.
"У меня были проблемы еще осенью, но они позволяли играть – где-то на обезболивающих, где-то – с тейпом. Я делал необходимые процедуры и выходил на поле. В матче с "Рубином" был сильный удар. Я поднялся и понял, что игру продолжить не смогу. Голеностоп опух, болел. Провели обследование на базе и решили, что в отпуске буду делать процедуры, а на сборах постепенно начну тренироваться. Но воспаление не прошло, поэтому в феврале поехал в Финляндию на чистку голеностопа.
Через шесть недель сделал МРТ – воспаление было уже значительно меньше. Я был уверен, что все в порядке. Думал, в начале апреля начну постепенно тренироваться в общей группе. Увеличили с медицинским штабом клуба нагрузки, а это привело к откату назад. Сейчас понятно, что торопиться не стоит – нужно долечиться и уже выходить на поле. Если нужно делать упражнения и процедуры пять, шесть или семь часов, значит, я буду работать. Дома тоже долечиваюсь – мне дали с собой два портативных аппарата с базы, вечером смотрю футбол и час-полтора делаю процедуры.
Играть в футбол – это большое счастье, его у меня сейчас нет. В этом плане тяжело, конечно. Сейчас я начал делать упражнения на поле. После четырех месяцев без футбола просто бежать по полю и работать с мячом – это уже большой стимул и позитив", – сказал Ерохин.
Чемпионат
"У меня были проблемы еще осенью, но они позволяли играть – где-то на обезболивающих, где-то – с тейпом. Я делал необходимые процедуры и выходил на поле. В матче с "Рубином" был сильный удар. Я поднялся и понял, что игру продолжить не смогу. Голеностоп опух, болел. Провели обследование на базе и решили, что в отпуске буду делать процедуры, а на сборах постепенно начну тренироваться. Но воспаление не прошло, поэтому в феврале поехал в Финляндию на чистку голеностопа.
Через шесть недель сделал МРТ – воспаление было уже значительно меньше. Я был уверен, что все в порядке. Думал, в начале апреля начну постепенно тренироваться в общей группе. Увеличили с медицинским штабом клуба нагрузки, а это привело к откату назад. Сейчас понятно, что торопиться не стоит – нужно долечиться и уже выходить на поле. Если нужно делать упражнения и процедуры пять, шесть или семь часов, значит, я буду работать. Дома тоже долечиваюсь – мне дали с собой два портативных аппарата с базы, вечером смотрю футбол и час-полтора делаю процедуры.
Играть в футбол – это большое счастье, его у меня сейчас нет. В этом плане тяжело, конечно. Сейчас я начал делать упражнения на поле. После четырех месяцев без футбола просто бежать по полю и работать с мячом – это уже большой стимул и позитив", – сказал Ерохин.
Чемпионат
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