Новая эпоха. «Динамо» купили за рубль

У футбольного клуба сменились хозяева. ВТБ завершил покупку акций у ВФСО «Динамо». Они обошлись всего в один рубль. Зато вместе с акциями перешли и долги. В пресс-обращении представители банка сообщили:- Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК «Динамо» перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение 8 лет равными платежами без начисления процентов, - цитирует представителей ВТБ «РИА - Новости».Если вы не понимаете, откуда у клуба такие долги, - всему виной расточительная жизнь «бело-голубых». Примерно десять лет назад «Динамо» и ВТБ начали сотрудничать, но покрывать весь годовой бюджет банк не мог или не хотел. Немудрено, ведь у клуба бывали бюджеты и в 150 миллионов евро, как написал бывший гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов в своей колонке для «Спорт-Экспресс».Дефицит покрывало общество «Динамо», которому теперь футбольный клуб должен более пяти миллиардов рублей. Теперь за это платить будет ВТБ.Насчёт кадровых решений информация появилась ещё до официального объявления. Журналист Василий Конов писал вчера в своём телеграм-канале «K/On/Off»:- Вслед за сменой собственника в «Динамо» и смена генерального директора.Основным (и, по разговорам, единственным) претендентом на это место является Юрий Белкин, который уже был в «Динамо» и вице-президентом, и главой совета директоров, и близок к новым собственникам клуба.Задач у «Динамо» на конец сезона две: избежать стыков и избежать открытия стадиона Суперкубком России, для чего нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы в последнем туре с тульским «Арсеналом» сыграть уже наконец-то дома, а не в гостеприимных Химках, - написал журналист.В пресс-обращении информацию насчет Белкина подтвердили:- Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев (на заглавном фото), первый заместитель президента – председателя Правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора, - цитирует пресс-службу ВТБ «Спорт-Экспресс».Насчёт произощедшей смены владельца высказался бывший президент «Динамо» Геннадий Соловьёв, а также он прокомментировал назначение Белкина:- Положительно отношусь к сделке, но нужно будет время. Пару лет нужно, чтобы прийти в нормальное состояние Дмитрию Хохлову и всей команде. Не надо мешать тренеру, он знает, что делает. У меня такое впечатление, что там непонятно что творится.Основной спонсор и кормилец — это ВТБ. Понятное дело, что ВТБ платит и влиять ни на что не может. Мы это проходили и при мне, когда был президентом клуба. И при Исаеве, и при Ротенберге была команда. Ее не шарахало, не дергало. Внутри коллектива была дружба. Внутри административной части тоже все хорошо было. В последнее время я не вникаю в ситуацию, которая там есть. Думаю, ВТБ ничто не помешает.Юрия Соловьёва не знаю, но уверен, что мой тезка будет таким же, как Василий Титов. Его туда и ставят, чтобы это было во благо клуба. С Белкиным я работал, он был моим вице-президентом. Как говорится, Белкин знает толк не только в орехах. Он настырный, знает, что надо делать. Все будет нормально. Я тремя руками за Юру», — приводит слова Соловьёва сайт телеканала «360».Инсайды Василия Конова насчёт того, что боссы «Динамо» страшно хотят открыть новую арену в новом сезоне, тоже подтверждаются. Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков заговорил о состоянии газона стадиона в Петровском парке:- Я буквально несколько дней назад был на новом стадионе «Динамо». На «ВТБ Арене» уже играют в хоккей, работают магазины, но футбола там нет. Пока. Я как раз встречался с руководством «ВТБ Арены» на этот счет.На мой взгляд, они приняли жесткое, но мудрое решение по замене газона. Тот газон, который выращивали в прошлом году, пришел в полнейший упадок, играть на нем в РПЛ просто недопустимо. В настоящее время газон заменен полностью, старый был снят и уничтожен, все засеяно по-новому. 1 мая должна быть произведена прошивка самого поля.У меня есть фотографии поля недельной давности и буквально вчерашняя — поле уже зеленое. Мы готовили этот газон к 22 мая для финала Кубка России, но в последний момент было принято справедливое решение: на «ВТБ Арене» первой должна сыграть динамовская команда.— Да, точно! – приводит слова Зоркова издание «Реальное время».Официально подтвердилось и увольнение Широкова. О нём ранее сообщал Василий Конов. Вслед за Широковым пост главного тренера молодежной команды покинул и Владимир Корытько. Его этой осенью со скандалом поставил Роман Широков на место прежнего тренера Ковардаева.Уже стали известны и трансферные цели «Динамо» на грядущее межсезонье. По информации «Чемпионата», приоритетные амплуа — центральный нападающий, крайний хавбек и «восьмёрка» (бокс-ту-бокс). Основная трансферная цель — «восьмёрка», и «бело-голубые» готовы потратить на эту покупку до € 7 млн.Фото: РИА Новости/Алексей Куденко