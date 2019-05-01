Россия РПЛ 2018/19
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11:56
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Роман Широков не комментирует уход из "Динамо"
Роман Широков не стал выказываться по поводу ухода с поста советника генерального директора "Динамо".
37-летний специалист работал в московском клубе с октября 2017 года.
"СЭ"
37-летний специалист работал в московском клубе с октября 2017 года.
"СЭ"
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