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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Роман Широков не комментирует уход из "Динамо"

Роман Широков не стал выказываться по поводу ухода с поста советника генерального директора "Динамо".

37-летний специалист работал в московском клубе с октября 2017 года.

"СЭ"
Теги: Широков Динамо
Сегодня, 19:03
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3
(0)
#3  -Frank Dux-   (Сегодня, 19:35)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Игорь Казьмин,
А в чём блат Широкова заключался, не поясните? Родственники или родня в руководстве?)))


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#2  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 19:27)
  • 0
  •  (0)

А ЧТО говорить..этот мальчик был блатной при прошлой системе управления..получал именно получал а не заработал...теперь думаю подумает..наконец то...кто он...КЛОУН..


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#1  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 19:22)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
No Comment...
И так всё понятно. Трудно угодить руководству с таким характером. Это не с фанатами на быдлячем матерном языке общаться.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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