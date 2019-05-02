Гендиректор "Анжи": в ФНЛ и бюджет будет ниже

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:48
Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность (6)
Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность (6)
Вчера, 23:58
"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Ливерпуль" (22)
"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Ливерпуль" (22)
Вчера, 23:48
Футболист "Ромы" завершил карьеру в 21 год
Футболист "Ромы" завершил карьеру в 21 год
Вчера, 23:13
Джейми Каррагер: Месси совершеннее Роналду (6)
Джейми Каррагер: Месси совершеннее Роналду (6)
Вчера, 23:11
УЕФА разъяснил ситуацию с травмой Вертонгена
УЕФА разъяснил ситуацию с травмой Вертонгена
Вчера, 22:50
Аарон Рэмси больше не сыграет за "Арсенал"
Аарон Рэмси больше не сыграет за "Арсенал"
Вчера, 22:33
"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова (3)
"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова (3)
Вчера, 22:18
"Брешиа" вернулась в серию А спустя 8 лет
"Брешиа" вернулась в серию А спустя 8 лет
Вчера, 22:04
Дубль Фалькао принес "Монако" ничью с "Ренном"
Дубль Фалькао принес "Монако" ничью с "Ренном"
Вчера, 21:34
Николай Рассказов: боюсь пауков, это мерзкие существа (4)
Николай Рассказов: боюсь пауков, это мерзкие существа (4)
Вчера, 21:23
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной"
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной"
Вчера, 21:04
Роман Березовский: не понимаю, во что играет "Спартак". Думаю, "Урал" победит со счетом 1:0 (1)
Роман Березовский: не понимаю, во что играет "Спартак". Думаю, "Урал" победит со счетом 1:0 (1)
Вчера, 20:45
"Порту": "Касильяс находится в стабильном состоянии (1)
"Порту": "Касильяс находится в стабильном состоянии (1)
Вчера, 20:08
Сергей Семак: мы еще ничего не решили, ничего не добились (1)
Сергей Семак: мы еще ничего не решили, ничего не добились (1)
Вчера, 19:36
Новая эпоха. «Динамо» купили за рубль (2)
Новая эпоха. «Динамо» купили за рубль (2)
Вчера, 19:17
Тренер "Милана" закроет команду на пять дней на базе (1)
Тренер "Милана" закроет команду на пять дней на базе (1)
Вчера, 19:03
Роман Широков не комментирует уход из "Динамо" (4)
Роман Широков не комментирует уход из "Динамо" (4)
Вчера, 18:56
ФИФА пожелала Касильясу скорейшего выздоровления
ФИФА пожелала Касильясу скорейшего выздоровления
Вчера, 18:15
"Ливерпуль" заинтересован в 19-летнем форварде "Вильярреала" со стоимостью в 60 млн евро
"Ливерпуль" заинтересован в 19-летнем форварде "Вильярреала" со стоимостью в 60 млн евро
Вчера, 18:02
"Аякс" арендует полузащитника "Реала"
"Аякс" арендует полузащитника "Реала"
Вчера, 17:46
Российский рефери Анастасия Пустовойтова получила назначение на финальный матч женской ЛЧ (5)
Российский рефери Анастасия Пустовойтова получила назначение на финальный матч женской ЛЧ (5)
Вчера, 17:34
Поль Погба ответил на критику легенд "Манчестер Юнайтед" (3)
Поль Погба ответил на критику легенд "Манчестер Юнайтед" (3)
Вчера, 16:44
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Гендиректор "Анжи": в ФНЛ и бюджет будет ниже
Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов выразил надежду на то, что Дагестан найдет способ помочь сохранить футбольную команду. Ранеее председатель правительства Дагестана Анатолий Карибов заявил, что у региона нет необходимых 650 млн рублей для "Анжи".
"На сегодняшний день моя главная задача как генерального директора — это сохранить профессиональный статус клуба, сохранить для региона бренд "Анжи". Многое будет зависеть от того, в какой лиге продолжит играть "Анжи", мы не привязываемся к этой цифре в 650 млн: если клуб опустится рангом ниже, то и необходимый бюджет существенно сократится. Главное — не остаться одним в беде, ведь поддержка может быть не только финансовой. Мы очень надеемся, что республика найдет способ помочь сохранить команду, сможет взять клуб под свою опеку, помочь с поиском и привлечением инвесторов и меценатов.
Нам очень важно до конца мая понять, какой у нас будет бюджет, какого порядка суммы мы сможем привлечь от инвесторов, исходя из этого пытаться пройти процедуру лицензирования. Иначе клуб просто потеряет профессиональный статус, тогда мы не сможем заявиться даже во второй дивизион. А для выступления во второй лиге нужны совершенно другие средства, там достаточно иметь бюджет порядка 20-30 млн рублей. Что касается долгов перед футболистами, то президент обещал рано или поздно их все погасить, это вопрос времени", - цитирует Агарагимова Sport24.
"На сегодняшний день моя главная задача как генерального директора — это сохранить профессиональный статус клуба, сохранить для региона бренд "Анжи". Многое будет зависеть от того, в какой лиге продолжит играть "Анжи", мы не привязываемся к этой цифре в 650 млн: если клуб опустится рангом ниже, то и необходимый бюджет существенно сократится. Главное — не остаться одним в беде, ведь поддержка может быть не только финансовой. Мы очень надеемся, что республика найдет способ помочь сохранить команду, сможет взять клуб под свою опеку, помочь с поиском и привлечением инвесторов и меценатов.
Нам очень важно до конца мая понять, какой у нас будет бюджет, какого порядка суммы мы сможем привлечь от инвесторов, исходя из этого пытаться пройти процедуру лицензирования. Иначе клуб просто потеряет профессиональный статус, тогда мы не сможем заявиться даже во второй дивизион. А для выступления во второй лиге нужны совершенно другие средства, там достаточно иметь бюджет порядка 20-30 млн рублей. Что касается долгов перед футболистами, то президент обещал рано или поздно их все погасить, это вопрос времени", - цитирует Агарагимова Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.