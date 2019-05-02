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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Гендиректор "Анжи": в ФНЛ и бюджет будет ниже

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов выразил надежду на то, что Дагестан найдет способ помочь сохранить футбольную команду. Ранеее председатель правительства Дагестана Анатолий Карибов заявил, что у региона нет необходимых 650 млн рублей для "Анжи".

"На сегодняшний день моя главная задача как генерального директора — это сохранить профессиональный статус клуба, сохранить для региона бренд "Анжи". Многое будет зависеть от того, в какой лиге продолжит играть "Анжи", мы не привязываемся к этой цифре в 650 млн: если клуб опустится рангом ниже, то и необходимый бюджет существенно сократится. Главное — не остаться одним в беде, ведь поддержка может быть не только финансовой. Мы очень надеемся, что республика найдет способ помочь сохранить команду, сможет взять клуб под свою опеку, помочь с поиском и привлечением инвесторов и меценатов.

Нам очень важно до конца мая понять, какой у нас будет бюджет, какого порядка суммы мы сможем привлечь от инвесторов, исходя из этого пытаться пройти процедуру лицензирования. Иначе клуб просто потеряет профессиональный статус, тогда мы не сможем заявиться даже во второй дивизион. А для выступления во второй лиге нужны совершенно другие средства, там достаточно иметь бюджет порядка 20-30 млн рублей. Что касается долгов перед футболистами, то президент обещал рано или поздно их все погасить, это вопрос времени", - цитирует Агарагимова Sport24.
Теги: Анжи
Сегодня, 06:50
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