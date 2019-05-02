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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Наталья Авдонченко: по поводу женщин-судей в РПЛ я бы пока была против

Бывший арбитр ФИФА Наталья Авдонченко прокомментировала назначение российского рефери Анастасии Пустовойтовой на финальный матч женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной".

"Я бы не стала говорить, что это прорыв. Это закономерность. Все идет постепенно. Мы проложили путь — в свое время я, Марина Мамаева, Надежда Ульяновская достигли хороших высот. У меня за плечами два чемпионата мира, один чемпионат Европы. Я работала на двух полуфиналах Лиги чемпионов. Чтобы стать первой, мне не хватило возраста, так скажем.

Представительницы следующего поколения российских судей в будущем заменят действующих арбитров, как меня заменила Анастасия Пустовойтова. У нас есть девчонки, которые на 10 лет младше Пустовойтовой, и они уже в листе ФИФА. Для России все это очень здорово.

Если честно, по поводу РПЛ я бы пока была против. Это очень большая психологическая нагрузка, они же сломаются за пять секунд. Да и куда им бежать за Марио Фернандесом, скажите мне. Это нереально. Их же сожрут там. Все-таки у нас пока другой менталитет. У нас женщин больше хотят видеть на кухне, чем на футбольном поле", - цитирует Авдонченко "телеканал 360".
Теги: Авдонченко
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