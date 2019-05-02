Россия РПЛ 2018/19
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Наталья Авдонченко: по поводу женщин-судей в РПЛ я бы пока была против
Бывший арбитр ФИФА Наталья Авдонченко прокомментировала назначение российского рефери Анастасии Пустовойтовой на финальный матч женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной".
"Я бы не стала говорить, что это прорыв. Это закономерность. Все идет постепенно. Мы проложили путь — в свое время я, Марина Мамаева, Надежда Ульяновская достигли хороших высот. У меня за плечами два чемпионата мира, один чемпионат Европы. Я работала на двух полуфиналах Лиги чемпионов. Чтобы стать первой, мне не хватило возраста, так скажем.
Представительницы следующего поколения российских судей в будущем заменят действующих арбитров, как меня заменила Анастасия Пустовойтова. У нас есть девчонки, которые на 10 лет младше Пустовойтовой, и они уже в листе ФИФА. Для России все это очень здорово.
Если честно, по поводу РПЛ я бы пока была против. Это очень большая психологическая нагрузка, они же сломаются за пять секунд. Да и куда им бежать за Марио Фернандесом, скажите мне. Это нереально. Их же сожрут там. Все-таки у нас пока другой менталитет. У нас женщин больше хотят видеть на кухне, чем на футбольном поле", - цитирует Авдонченко "телеканал 360".
"Я бы не стала говорить, что это прорыв. Это закономерность. Все идет постепенно. Мы проложили путь — в свое время я, Марина Мамаева, Надежда Ульяновская достигли хороших высот. У меня за плечами два чемпионата мира, один чемпионат Европы. Я работала на двух полуфиналах Лиги чемпионов. Чтобы стать первой, мне не хватило возраста, так скажем.
Представительницы следующего поколения российских судей в будущем заменят действующих арбитров, как меня заменила Анастасия Пустовойтова. У нас есть девчонки, которые на 10 лет младше Пустовойтовой, и они уже в листе ФИФА. Для России все это очень здорово.
Если честно, по поводу РПЛ я бы пока была против. Это очень большая психологическая нагрузка, они же сломаются за пять секунд. Да и куда им бежать за Марио Фернандесом, скажите мне. Это нереально. Их же сожрут там. Все-таки у нас пока другой менталитет. У нас женщин больше хотят видеть на кухне, чем на футбольном поле", - цитирует Авдонченко "телеканал 360".
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