Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Вслед за Широковым "Динамо" покинул главный тренер молодежной команды

Московское "Динамо" объявило о расставании с наставником молодежной команды Владимиром Корытько.

К ближайшим играм команду будет готовить Кирилл Новиков, который входил в тренерский штаб с октября прошлого года. Помогать ему будут Виталий Гришин и тренер вратарей Роман Березовский.

Корытько возглавил дубль бело-голубых в августе 2018 года по инициативе Романа Широкова, покинувшего на этой неделе пост советника генерального директора по спортивным вопросам.

ФК "Динамо"
Теги: Динамо Широков
Сегодня, 13:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  sergey3709   (Сегодня, 13:25)
  • -1
  •  (1)
online

Верните в молодежку Чикишева
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама