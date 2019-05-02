Вслед за Широковым "Динамо" покинул главный тренер молодежной команды

Московское "Динамо" объявило о расставании с наставником молодежной команды Владимиром Корытько.К ближайшим играм команду будет готовить Кирилл Новиков, который входил в тренерский штаб с октября прошлого года. Помогать ему будут Виталий Гришин и тренер вратарей Роман Березовский.Корытько возглавил дубль бело-голубых в августе 2018 года по инициативе Романа Широкова, покинувшего на этой неделе пост советника генерального директора по спортивным вопросам.