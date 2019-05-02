На Юрия Дюпина претендуют "Урал" и "Тамбов"

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин по окончании сезона, с высокой долей вероятности, сменит клуб.У 31-летнего голкипера есть предложение от "Урала". В Дюпине также заинтересован "Тамбов", который близок к выходу в премьер-лигу. Под руководством нового главного тренера "волков" Александра Григоряна вратарь играл ранее в хабаровском СКА.