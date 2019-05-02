Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|57
|...
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|26
|32
|12
|Динамо
|26
|29
|...
|16
|Енисей
|26
|16
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|34
|66
|2
|Сочи
|34
|64
|3
|Томь
|34
|57
|4
|Нижний Новгород
|34
|56
|5
|Авангард
|33
|52
|6
|СКА-Хабаровск
|34
|52
|...
|20
|Зенит-2
|34
|22
Лента новостей:
15:18
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
12:42
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
11:50
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
07:34
Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы
Игрок "Ренна" стал первым футболистом 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы
На Юрия Дюпина претендуют "Урал" и "Тамбов"
Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин по окончании сезона, с высокой долей вероятности, сменит клуб.
У 31-летнего голкипера есть предложение от "Урала". В Дюпине также заинтересован "Тамбов", который близок к выходу в премьер-лигу. Под руководством нового главного тренера "волков" Александра Григоряна вратарь играл ранее в хабаровском СКА.
Матч ТВ
У 31-летнего голкипера есть предложение от "Урала". В Дюпине также заинтересован "Тамбов", который близок к выходу в премьер-лигу. Под руководством нового главного тренера "волков" Александра Григоряна вратарь играл ранее в хабаровском СКА.
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.