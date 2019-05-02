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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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На Юрия Дюпина претендуют "Урал" и "Тамбов"

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин по окончании сезона, с высокой долей вероятности, сменит клуб.

У 31-летнего голкипера есть предложение от "Урала". В Дюпине также заинтересован "Тамбов", который близок к выходу в премьер-лигу. Под руководством нового главного тренера "волков" Александра Григоряна вратарь играл ранее в хабаровском СКА.

Матч ТВ
Теги: Урал Тамбов Дюпин
Сегодня, 15:12
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