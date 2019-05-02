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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела выразил уверенность в том, что петербургская команда не упустит чемпионский титул.

За четыре тура до финиша сезона "Зенит" в таблице российской Премьер-Лиги опережает ближайшего конкурента, "Локомотив", на восемь очков.

"Можно ли уже сейчас называть "Зенит" чемпионом? Можно, можно! "Зенит" уже никто не догонит.

В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр "Зенита", в том числе неудачный матч в Праге со "Славией". Мне кажется, "Зенит" просто сильнее, возможно, не пошли дела у конкурентов. Но так или иначе, факт остается фактом: "Зенит" - лучшая команда в российском чемпионате.

Хорошо помню Сергея Семака как игрока - он много раз играл против нас. Отличный футболист! Но лично не знакомы, хотя слышал о нем очень много хорошего. Хотел бы поздравить его с завоеванием золотых медалей. В успехе "Зенита" его огромная заслуга. Я, кстати, сразу сказал, что "Зенит" сделал правильный выбор, назначив главным тренером именно Семака. И, как видите, оказался прав", - цитирует Петржелу Bobsoccer.
Теги: Петржела Семак Зенит
Сегодня, 17:56
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