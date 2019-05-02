Россия РПЛ 2018/19
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Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела выразил уверенность в том, что петербургская команда не упустит чемпионский титул.
За четыре тура до финиша сезона "Зенит" в таблице российской Премьер-Лиги опережает ближайшего конкурента, "Локомотив", на восемь очков.
"Можно ли уже сейчас называть "Зенит" чемпионом? Можно, можно! "Зенит" уже никто не догонит.
В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр "Зенита", в том числе неудачный матч в Праге со "Славией". Мне кажется, "Зенит" просто сильнее, возможно, не пошли дела у конкурентов. Но так или иначе, факт остается фактом: "Зенит" - лучшая команда в российском чемпионате.
Хорошо помню Сергея Семака как игрока - он много раз играл против нас. Отличный футболист! Но лично не знакомы, хотя слышал о нем очень много хорошего. Хотел бы поздравить его с завоеванием золотых медалей. В успехе "Зенита" его огромная заслуга. Я, кстати, сразу сказал, что "Зенит" сделал правильный выбор, назначив главным тренером именно Семака. И, как видите, оказался прав", - цитирует Петржелу Bobsoccer.
За четыре тура до финиша сезона "Зенит" в таблице российской Премьер-Лиги опережает ближайшего конкурента, "Локомотив", на восемь очков.
"Можно ли уже сейчас называть "Зенит" чемпионом? Можно, можно! "Зенит" уже никто не догонит.
В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр "Зенита", в том числе неудачный матч в Праге со "Славией". Мне кажется, "Зенит" просто сильнее, возможно, не пошли дела у конкурентов. Но так или иначе, факт остается фактом: "Зенит" - лучшая команда в российском чемпионате.
Хорошо помню Сергея Семака как игрока - он много раз играл против нас. Отличный футболист! Но лично не знакомы, хотя слышал о нем очень много хорошего. Хотел бы поздравить его с завоеванием золотых медалей. В успехе "Зенита" его огромная заслуга. Я, кстати, сразу сказал, что "Зенит" сделал правильный выбор, назначив главным тренером именно Семака. И, как видите, оказался прав", - цитирует Петржелу Bobsoccer.
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