Россия РПЛ 2018/19
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21:38
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (2)
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (2)
18:14
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
17:56
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
15:18
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
12:42
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
11:50
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (2)
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (2)
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго в четверг прошел медобследование в Риме.
Как сообщает Sport24, результаты станут известны в ближайшее время.
Напомним, 25-летнего француза беспокоит мениск, что является последствием операции на крестообразной связке.
Как сообщает Sport24, результаты станут известны в ближайшее время.
Напомним, 25-летнего француза беспокоит мениск, что является последствием операции на крестообразной связке.
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