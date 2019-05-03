Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Дмитрий Селюк: "Зенит" не сможет оформить чемпионство в игре с "Ахматом"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сделал прогноз на матч 27-го тура РПЛ "Ахмат" - "Зенит", который состоится завтра.

"В России сейчас довольно интересный чемпионат, хотя уже ясно, что "Зенит" - чемпион. "Локомотив" займет второе место, "Краснодар" - третье. Наверное, все так и останется, как есть сейчас в турнирной таблице. Эти три клуба будут представлять Россию в Лиге чемпионов.

"Зенит" не сможет победить в Грозном. Во-первых, чеченцы - народ гордый, они всегда бьются, стараются. Во-вторых, "Ахмат" уже и не вылетает, но и в еврокубки не попадает. Единственная их мотивация - сыграть против "Зенита", против лидера и будущего чемпиона. Это всегда престижно, интересно, думаю, много зрителей соберется на игре. Почему-то мне кажется, что "Зенит" оформит свое чемпионство дома, постарается сделать это в игре с ЦСКА", - цитирует Селюка Спорт уик-энд.
Теги: Зенит Ахмат Селюк
Сегодня, 09:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:40)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрим. Тем интереснее игра будет.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#2  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 10:12)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Что за заголовок? Зачем перевирать умышлено слова?
Зы: Пилотки денюшек им подкинут и мотивация сразу появится.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 09:55)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Поживем увидим.Побеждать и не обязательно,если Арсенал разорвет дрезину.Игры у Лохо нет,только забивной Фарфан и автобус.Что в этом году Лохо что то показал?Откровенно отскочил с Енисеем и Ростовом,два матча выиграл только с левых пенальти.Арсеналу вполне по силам не проиграть.В этом случае и нам достаточно ничьей.8 очков отрыва отыграть за три тура и при домашнем матче с Енисеем это утопия.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама