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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Евгений Ловчев: откровенно говоря, в "Спартаке" всё внутренне разрушено

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал игру "красно-белых" в текущем сезоне.

"Спартаковцы не выйдут в еврокубки по итогам этого сезона. При этом спартаковцы в начале каждой игры создают моменты. Но все восторги - только по поводу легионеров. Вспомните, как недавно "Спартак" разгромно проиграл в Туле - 0:3. Тогда сами "красно-белые" отдали матч, а не "Арсенал" выиграл. Внутри команды не спокойно сейчас. И не случайно вскоре после этого пошли сообщения о перетряске руководства клуба. Потому что все эти истории с войной болельщиков против "Спартака", с неприятием Глушакова, наездами на Комбарова, избиением прохожего Гулиевым обычно не происходят в спокойной, уверенной в себе, поступательно движущейся к медалям команде.

Откровенно говоря, в "Спартаке" всё внутренне разрушено. Вы посмотрите: тренер пока не понимает даже простой вещи, что состав за это время можно было бы как-то уже и сложить. Потому что у Кононова сейчас на каждую игру - новый вариант команды. При том меняется до пяти человек - это значит, что тренер не уверен в своих игроках. Возможно, ему сказали: "Создавай новую команду, просмотри всех". Даже, скорее всего, так оно и было. Но все равно, бросить сезон, когда вы могли зацепиться за третье место, однозначно нельзя было. Могли же реально выйти в Лигу чемпионов! А сейчас вот такая история", - сказал Ловчев.

Спорт уик-энд
Теги: Спартак Ловчев
Сегодня, 09:41
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 10:20)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Никогда не будет лишним повторить уже сказанное-пересказанное: вся беда красно-белых в том, что они считают себя командой, обязанной выигрывать все матчи. Хоть калек набери, они этого не заметят, будут рассуждать с умным видом, как так, почему проиграли...
Ситуации, подобные спартаковской, оказывались многие команды, но почему то у остальных хватает ума признать, что пятое место, это очень достойное место в сложившихся условиях.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 09:50)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Потому что у Кононова сейчас на каждую игру - новый вариант команды. При том меняется до пяти человек - это значит, что тренер не уверен в своих игроках.

О чём это он ,не в курсе видимо что травмы пачками идут,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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