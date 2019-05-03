Россия РПЛ 2018/19
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Евгений Ловчев: откровенно говоря, в "Спартаке" всё внутренне разрушено
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал игру "красно-белых" в текущем сезоне.
"Спартаковцы не выйдут в еврокубки по итогам этого сезона. При этом спартаковцы в начале каждой игры создают моменты. Но все восторги - только по поводу легионеров. Вспомните, как недавно "Спартак" разгромно проиграл в Туле - 0:3. Тогда сами "красно-белые" отдали матч, а не "Арсенал" выиграл. Внутри команды не спокойно сейчас. И не случайно вскоре после этого пошли сообщения о перетряске руководства клуба. Потому что все эти истории с войной болельщиков против "Спартака", с неприятием Глушакова, наездами на Комбарова, избиением прохожего Гулиевым обычно не происходят в спокойной, уверенной в себе, поступательно движущейся к медалям команде.
Откровенно говоря, в "Спартаке" всё внутренне разрушено. Вы посмотрите: тренер пока не понимает даже простой вещи, что состав за это время можно было бы как-то уже и сложить. Потому что у Кононова сейчас на каждую игру - новый вариант команды. При том меняется до пяти человек - это значит, что тренер не уверен в своих игроках. Возможно, ему сказали: "Создавай новую команду, просмотри всех". Даже, скорее всего, так оно и было. Но все равно, бросить сезон, когда вы могли зацепиться за третье место, однозначно нельзя было. Могли же реально выйти в Лигу чемпионов! А сейчас вот такая история", - сказал Ловчев.
Спорт уик-энд
"Спартаковцы не выйдут в еврокубки по итогам этого сезона. При этом спартаковцы в начале каждой игры создают моменты. Но все восторги - только по поводу легионеров. Вспомните, как недавно "Спартак" разгромно проиграл в Туле - 0:3. Тогда сами "красно-белые" отдали матч, а не "Арсенал" выиграл. Внутри команды не спокойно сейчас. И не случайно вскоре после этого пошли сообщения о перетряске руководства клуба. Потому что все эти истории с войной болельщиков против "Спартака", с неприятием Глушакова, наездами на Комбарова, избиением прохожего Гулиевым обычно не происходят в спокойной, уверенной в себе, поступательно движущейся к медалям команде.
Откровенно говоря, в "Спартаке" всё внутренне разрушено. Вы посмотрите: тренер пока не понимает даже простой вещи, что состав за это время можно было бы как-то уже и сложить. Потому что у Кононова сейчас на каждую игру - новый вариант команды. При том меняется до пяти человек - это значит, что тренер не уверен в своих игроках. Возможно, ему сказали: "Создавай новую команду, просмотри всех". Даже, скорее всего, так оно и было. Но все равно, бросить сезон, когда вы могли зацепиться за третье место, однозначно нельзя было. Могли же реально выйти в Лигу чемпионов! А сейчас вот такая история", - сказал Ловчев.
Спорт уик-энд
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