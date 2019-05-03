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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Дмитрий Селюк: желаю "Спартаку" попасть в еврокубки

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что "Спартак" достоин места в еврокубках.

"Если Кубок России выиграет "Локомотив", тогда "Спартаку" и шестого места хватит для того, чтобы сыграть в Лиге Европы. Я вообще желаю "Спартаку" того, чтобы он выступал в еврокубках. Такая команда, столько болельщиков у нее.

Федун, безусловно, проводит большую чистку. Посмотрим, кто придет в руководство "Спартака" - этого я не знаю, поэтому сейчас говорить о будущем команды сложно", - цитирует Селюка Спорт уик-энд.
Теги: Спартак Селюк
Сегодня, 10:05
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#1  ale  Вятка (Сегодня, 10:38)
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Болеет за:
«Спартак»
а оно надо с такой игрой?


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Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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