Россия РПЛ 2018/19
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Болельщики "Урала" проголосовали за лучшего игрока в апреле
Хавбек "Урала" Отман Эль-Кабир признан лучшим игроком команды в апреле по версии болельщиков.
Второе место занял хавбек Андрей Егорычев, на третьем - полузащитник Эрик Билфалви.
Эль-Кабир уже становился лучшим футболистом команды в октябре и марте.
Второе место занял хавбек Андрей Егорычев, на третьем - полузащитник Эрик Билфалви.
?Отман Эль Кабир – лучший игрок #ФКУрал в апреле! Полузащитник «Урала» второй раз подряд стал лучшим игроком месяца.— ФК Урал (@FCURAL) May 3, 2019
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Подробности: https://t.co/NOs6zPsPl8 pic.twitter.com/CRWMnoMVjP
Эль-Кабир уже становился лучшим футболистом команды в октябре и марте.
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