Болельщики "Урала" проголосовали за лучшего игрока в апреле

?Отман Эль Кабир – лучший игрок #ФКУрал в апреле! Полузащитник «Урала» второй раз подряд стал лучшим игроком месяца.

_____

Подробности: https://t.co/NOs6zPsPl8 pic.twitter.com/CRWMnoMVjP — ФК Урал (@FCURAL) May 3, 2019

Хавбек "Урала" Отман Эль-Кабир признан лучшим игроком команды в апреле по версии болельщиков.Второе место занял хавбек Андрей Егорычев, на третьем - полузащитник Эрик Билфалви.Эль-Кабир уже становился лучшим футболистом команды в октябре и марте.