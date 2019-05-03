Россия РПЛ 2018/19
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"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
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В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
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Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
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Молодежные команды "Рубина" и "Оренбурга" разошлись миром
"Рубин" и "Оренбург" разошлись миром (0:0) в матче 27-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги.
Молодежные команды
27-й тур
"Рубин – мол." (Казань) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 0:0
Молодежные команды
27-й тур
"Рубин – мол." (Казань) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 0:0
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