Россия РПЛ 2018/19
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"Рубин" - "Оренбург": стали известны стартовые составы
"Рубин" и "Оренбург" огласили стартовые составы на предстоящий матч 27-го тура РПЛ.
"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз.
Запасные: Бабурин, Тушев, Устинов, Калинин, Микушин, Абдуллин, Агапов, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Шекари, Сагитов.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Кеняйкин, Чиркин, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.
"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз.
Запасные: Бабурин, Тушев, Устинов, Калинин, Микушин, Абдуллин, Агапов, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Шекари, Сагитов.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Кеняйкин, Чиркин, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.
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