Россия РПЛ 2018/19
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"Спартак" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".
Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая.
Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая.
? Красно-белые отправились в Екатеринбург!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) May 3, 2019
Встреча 27-го тура против «Урала» пройдет завтра. Начало в 14:00 по московскому времени.#Спартак #ВпередСпартак #УралСпартак pic.twitter.com/eSEs3RYvto
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