Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Аленичев: "Енисей" постарается отобрать очки у "Краснодара"
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире телеканала "Матч-премьер" прокомментировал победу над "Анжи".
"Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Были еще моменты, несмотря на то, что забили три мяча. Если бы играли в равных составах, то "Енисей" испытывал бы сложности, которые были в первом тайме. Конечно, удаление повлияло на ход игры в нашу пользу.
Нам нужно набирать максимальное количество очков, смотреть матчи соперников сейчас нет смысла.
Следующий соперник – "Краснодар". На мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате. Будет очень тяжело, но если ребята покажут тот футбол, который показали играя в большинстве, то думаю, что сможем отобрать очки", - сказал Аленичев.
"Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Были еще моменты, несмотря на то, что забили три мяча. Если бы играли в равных составах, то "Енисей" испытывал бы сложности, которые были в первом тайме. Конечно, удаление повлияло на ход игры в нашу пользу.
Нам нужно набирать максимальное количество очков, смотреть матчи соперников сейчас нет смысла.
Следующий соперник – "Краснодар". На мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате. Будет очень тяжело, но если ребята покажут тот футбол, который показали играя в большинстве, то думаю, что сможем отобрать очки", - сказал Аленичев.
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