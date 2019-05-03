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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Дмитрий Аленичев: "Енисей" постарается отобрать очки у "Краснодара"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире телеканала "Матч-премьер" прокомментировал победу над "Анжи".

"Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Были еще моменты, несмотря на то, что забили три мяча. Если бы играли в равных составах, то "Енисей" испытывал бы сложности, которые были в первом тайме. Конечно, удаление повлияло на ход игры в нашу пользу.

Нам нужно набирать максимальное количество очков, смотреть матчи соперников сейчас нет смысла.

Следующий соперник – "Краснодар". На мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате. Будет очень тяжело, но если ребята покажут тот футбол, который показали играя в большинстве, то думаю, что сможем отобрать очки", - сказал Аленичев.
Теги: Аленичев Енисей Краснодар Анжи
Сегодня, 16:26
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