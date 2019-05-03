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Самюэль Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго пропустит остаток сезона из-за травмы колена.
Французскому футболисту сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Срок реабилитации игрока составит месяц.
Французскому футболисту сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Срок реабилитации игрока составит месяц.
Самуэль Жиго перенес операцию.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) May 3, 2019
Французскому футболисту сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Срок реабилитации игрока составит месяц.
Желаем игроку здоровья и ждем его возвращение!https://t.co/K8VAGuvJvP#Спартак #Жиго pic.twitter.com/DAuz2EsBN3
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