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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Самюэль Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

Французскому футболисту сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Срок реабилитации игрока составит месяц.

Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 16:48
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9
(2)
#9  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 18:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Однозначно, здоровья.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#8  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 18:11)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Писец((((
Одиозного дурбано со штангой нет, медики тебе есть, а травмы на ровном месте остались...
Опять Каррера виноват?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#7  Egg  mars (Сегодня, 17:57)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Натерпелся парень. Здороаья,ждем.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#6  shatronok  Россия (Сегодня, 17:50)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sumzzz
Шикарно у них с медициной, однако.
Мне, когда 10 лет назад мениск левый частично вырезали (так себе спецы делали, в обычной бсмп), я ещё месяца два тупо ходить учился, а еще месяца 3 пытался хоть как-то через боль начинать бегать. А к нормальным тренировкам без боли только через год вернулся.
А тут один месяц и побежали..эх..

Сорок лет назад, мениск был приговор.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 17:33)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Шикарно у них с медициной, однако.
Мне, когда 10 лет назад мениск левый частично вырезали (так себе спецы делали, в обычной бсмп), я ещё месяца два тупо ходить учился, а еще месяца 3 пытался хоть как-то через боль начинать бегать. А к нормальным тренировкам без боли только через год вернулся.
А тут один месяц и побежали..эх..


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  SVN   (Сегодня, 17:30)
  • +1
  •  (3)

вартапетова пора уже выкинуть из клуба....Жиго поскорее поправиться!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 17:21)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья, Жиго! Вартапетова- обратно в поликлинику.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  Климак  32 (Сегодня, 17:07)
  • +5
  •  (7)

И этого уработали


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 16:56)
  • +3
  •  (7)

очередной топ Спартака... здоровья
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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