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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

"Рубин" одержал победу над "Оренбургом"

В матче 27-го тура чемпионата России "Рубин" одержал победу над "Оренбургом".

Чемпионат России

27 тур

"Рубин" – "Оренбург" 2:0

Голы: Сиваков, 35 (аг), Полоз, 77 (пен).

"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов (Калинин, 84), Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин (Могилевец, 69), Иг. Коновалов, Полоз (Сагитов, 86).

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин (Галаджан, 81), Маляров (Алвеш, 46), Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

Предупреждения: Попович, 27, Цаллагов, 31, Малых, 45.
Теги: Рубин Оренбург
Сегодня, 18:25
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13
(0)
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:31)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Давно уже понятно для чего Газпрому Оренбург,это своего рода Газпромовская дубинка по отбору очков у конкурентов

А Енисей - спартаковское корыто по раздаче очков "тем кому они нужнее".
У каждого свои методы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  Frankenstein   (Сегодня, 19:29)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Давно уже понятно для чего Газпрому Оренбург,это своего рода Газпромовская дубинка по отбору очков у конкурентов,ну а если по простому типичная простынка,скорее бы уже ЛЧ,очень хочется посмотреть зенит без теплично кабинетных условий,а то бомжи любители писать про евроочки набранные в говночашке с пивными любителями,да другие клубы обсерать,вот и посмотрим
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#11  Робсон   (Сегодня, 19:15)
  • -1
  •  (7)

Бомжи денег закидывают только Тогда , Когда есть интерес.
А так : мрази вонючие на первом месте ... сейчас будут сливать пока принципиальные не пойдут
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#10  ale  Вятка (Сегодня, 19:11)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Матч рубин-оренбург, а бомжи все про спартак. Больные на всю голову. Ладно было бы 0-0 и назначили пеналь, а тут рубин уже вел 1-0.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#9  Брюзга  Рязань (Сегодня, 19:06)
  • 0
  •  (6)

Цитата: Blessing
акому пенальти надо дать название:
Оградим Великий спартак от всякого рода посягательств на его законное пятое место!

Неумытая, тебе к психиатру надо заглянуть. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#8  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:01)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ale
Цитата: Blessing
Такому пенальти надо дать название:
Оградим Великий спартак от всякого рода посягательств на его законное пятое место!

Кто о чем, а блессинг без спартака не может. Везде уже мерещатся заговоры))) многие болелы спартака против ле с такой игрой. Иди таблеток купи от головы.

Таблетки ему (или ей? кто знает?) уже не помогут, такое не лечится. Это уже СПАРТАКОФОБИЯ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:00)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
деньги газпрёма не помогли.....однако.

Спартачишко судью против конкурента зарядил confused
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  TIMO19  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:56)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Оренбург и Енисею проиграл.....с чего кто взял что он фаворит....Обыграл Цска и никакой Ростов и все..фаворит...
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#5  МАРТ  тюмень (Сегодня, 18:42)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
деньги газпрёма не помогли.....однако.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#4  Бриг   (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Рубин добился важной для себя победы и снял вопросы относительно возможности оказаться в зоне переходных игр. Оренбург сыграл слабо и даже на ничью не наиграл. Сложилось впечатле, что Оренбургу три очка не нужны...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#3  ale  Вятка (Сегодня, 18:37)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Такому пенальти надо дать название:
Оградим Великий спартак от всякого рода посягательств на его законное пятое место!

Кто о чем, а блессинг без спартака не может. Везде уже мерещатся заговоры))) многие болелы спартака против ле с такой игрой. Иди таблеток купи от головы.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 18:29)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Такому пенальти надо дать название:
Оградим Великий спартак от всякого рода посягательств на его законное пятое место!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Corner  планета Земля (Сегодня, 18:27)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
за себя похуже сыграл Оренбург, чем "за того парня" )


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
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