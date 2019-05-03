Россия РПЛ 2018/19
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"Рубин" одержал победу над "Оренбургом"
В матче 27-го тура чемпионата России "Рубин" одержал победу над "Оренбургом".
Чемпионат России
27 тур
"Рубин" – "Оренбург" 2:0
Голы: Сиваков, 35 (аг), Полоз, 77 (пен).
"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов (Калинин, 84), Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин (Могилевец, 69), Иг. Коновалов, Полоз (Сагитов, 86).
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин (Галаджан, 81), Маляров (Алвеш, 46), Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Предупреждения: Попович, 27, Цаллагов, 31, Малых, 45.
Чемпионат России
27 тур
"Рубин" – "Оренбург" 2:0
Голы: Сиваков, 35 (аг), Полоз, 77 (пен).
"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов (Калинин, 84), Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин (Могилевец, 69), Иг. Коновалов, Полоз (Сагитов, 86).
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин (Галаджан, 81), Маляров (Алвеш, 46), Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Предупреждения: Попович, 27, Цаллагов, 31, Малых, 45.
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