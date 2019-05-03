Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против "Енисея" (1:3).- Комментарий такой – первым таймом я доволен. Мы повели в счете, был ряд неплохих подходов и моментов. Удвоить свое преимущество могли, все складывалось в нашу пользу. Во втором тайме “Енисей” пошел большими силами, в принципе, то, что мы и ожидали. Думаю, продолжи играть в численном равенстве, еще больше зон свободных бы открылось. В начале второго тайма предпосылки для быстрой атаки были.По большому счету, до удаления я был доволен и все нам шла в руки эта победа. Но удаление полностью сломало игру. На сегодняшний день это не тот "Анжи", который может в численном меньшинстве держать удар и набирать очки. "Енисей" воспользовался своим преимуществом и забил нам голы.