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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против "Енисея" (1:3).

- Комментарий такой – первым таймом я доволен. Мы повели в счете, был ряд неплохих подходов и моментов. Удвоить свое преимущество могли, все складывалось в нашу пользу. Во втором тайме “Енисей” пошел большими силами, в принципе, то, что мы и ожидали. Думаю, продолжи играть в численном равенстве, еще больше зон свободных бы открылось. В начале второго тайма предпосылки для быстрой атаки были.

По большому счету, до удаления я был доволен и все нам шла в руки эта победа. Но удаление полностью сломало игру. На сегодняшний день это не тот "Анжи", который может в численном меньшинстве держать удар и набирать очки. "Енисей" воспользовался своим преимуществом и забил нам голы.

ФК "Енисей"
Теги: Адиев Анжи Енисей
Сегодня, 18:57
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