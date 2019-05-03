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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги матча 27-го тура российской премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0).

Эта победа стала первой для казанцев за последние девять туров. Предыдущая победа датирована 2 марта. "Рубин" набрал 35 очков и всего на один балл теперь отстает от "Оренбурга", чья серия без побед продлилась до трех матчей.

– Тяжелая игра, как и предполагалось, – сказал Бердыев. – С первым голом нам повезло.

– Можно ли сказать, что это лучшая игра "Рубина" за последнее время?

– Местами да. По содержанию это была хорошая игра. Мы идем от игры к игре.

– Как оцените игру Башкирова?

– Башкиров проделал большой объем работы, нацелен на борьбу, на единоборства. Да, есть технический брак, но в целом доволен. Хорошо вышли на замену Могилевец и Сагитов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бердыев Оренбург Рубин
Сегодня, 19:14
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