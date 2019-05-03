Россия РПЛ 2018/19
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Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги матча 27-го тура российской премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0).
Эта победа стала первой для казанцев за последние девять туров. Предыдущая победа датирована 2 марта. "Рубин" набрал 35 очков и всего на один балл теперь отстает от "Оренбурга", чья серия без побед продлилась до трех матчей.
– Тяжелая игра, как и предполагалось, – сказал Бердыев. – С первым голом нам повезло.
– Можно ли сказать, что это лучшая игра "Рубина" за последнее время?
– Местами да. По содержанию это была хорошая игра. Мы идем от игры к игре.
– Как оцените игру Башкирова?
– Башкиров проделал большой объем работы, нацелен на борьбу, на единоборства. Да, есть технический брак, но в целом доволен. Хорошо вышли на замену Могилевец и Сагитов.
"Спорт-Экспресс"
Эта победа стала первой для казанцев за последние девять туров. Предыдущая победа датирована 2 марта. "Рубин" набрал 35 очков и всего на один балл теперь отстает от "Оренбурга", чья серия без побед продлилась до трех матчей.
– Тяжелая игра, как и предполагалось, – сказал Бердыев. – С первым голом нам повезло.
– Можно ли сказать, что это лучшая игра "Рубина" за последнее время?
– Местами да. По содержанию это была хорошая игра. Мы идем от игры к игре.
– Как оцените игру Башкирова?
– Башкиров проделал большой объем работы, нацелен на борьбу, на единоборства. Да, есть технический брак, но в целом доволен. Хорошо вышли на замену Могилевец и Сагитов.
"Спорт-Экспресс"
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