Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Федотов: случилось недоразумение в виде судьи, который придумал пенальти
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после поражения в гостевом матче 27-го тура чемпионата России от "Рубина" (0:2) поделился эмоциями от игры.
"Не все получилось в первом тайме. Мы были тяжеловаты, не обостряли игру в тех моментах, когда просили. В целом ничего не дали создать сопернику. Пропустили быструю атаку, когда владели мячом на чужой половине. Этот досадный рикошет. Пропустили обидный гол. Надо посмотреть повтор, может быть вратарь слишком рано решил среагировать на этот удар или прострел.
А во втором тайме мы контролировали игру, но случилось это недоразумение в лице судьи. Придумал пенальти на ходу. Мяч попал в ребра. Благодарен команде, создали моменты, но реализация подвела и вратарь "Рубина" сыграл превосходно", - цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".
"Не все получилось в первом тайме. Мы были тяжеловаты, не обостряли игру в тех моментах, когда просили. В целом ничего не дали создать сопернику. Пропустили быструю атаку, когда владели мячом на чужой половине. Этот досадный рикошет. Пропустили обидный гол. Надо посмотреть повтор, может быть вратарь слишком рано решил среагировать на этот удар или прострел.
А во втором тайме мы контролировали игру, но случилось это недоразумение в лице судьи. Придумал пенальти на ходу. Мяч попал в ребра. Благодарен команде, создали моменты, но реализация подвела и вратарь "Рубина" сыграл превосходно", - цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".
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