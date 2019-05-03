Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Владимир Федотов: случилось недоразумение в виде судьи, который придумал пенальти

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после поражения в гостевом матче 27-го тура чемпионата России от "Рубина" (0:2) поделился эмоциями от игры.

"Не все получилось в первом тайме. Мы были тяжеловаты, не обостряли игру в тех моментах, когда просили. В целом ничего не дали создать сопернику. Пропустили быструю атаку, когда владели мячом на чужой половине. Этот досадный рикошет. Пропустили обидный гол. Надо посмотреть повтор, может быть вратарь слишком рано решил среагировать на этот удар или прострел.

А во втором тайме мы контролировали игру, но случилось это недоразумение в лице судьи. Придумал пенальти на ходу. Мяч попал в ребра. Благодарен команде, создали моменты, но реализация подвела и вратарь "Рубина" сыграл превосходно", - цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".
Теги: Рубин Оренбург Федотов
Сегодня, 19:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  TIMO19  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:54)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Рубин и по составу сильнее выскочки Оренбурга...
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#1  РостовПапа   (Сегодня, 19:43)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Без пенальти проиграли бы 1-0
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама