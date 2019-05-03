Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:05
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
17:51
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб хочет сохранить в составе форварда Андрея Панюкова.
– В апреле вы говорили, что Бикфалви играет через боль, с недолеченной травмой. Проблема сохранилось?
– С ним сейчас все хорошо. Вот видел его сегодня на тренировке. Здоров. Просто на него ложится большая нагрузка. Он лидер "Урала". Порой ему бывает непросто, его часто атакуют во время матча.
– Есть понимание, останется ли Погребняк в следующем сезоне в "Урале"?
– Давайте поговорим в конце сезона.
– А Панюкова будете выкупать у "Зенита"?
– Мы хотим его оставить. Посмотрим.
– Правда, что "Урал" интересуется вратарем Дюпиным, у которого летом заканчивается контракт?
– Да откуда вы берете такую информация? Вы больше меня знаете (смеется). Мы пока про это нигде не говорили.
"Спорт-Экспресс"
– В апреле вы говорили, что Бикфалви играет через боль, с недолеченной травмой. Проблема сохранилось?
– С ним сейчас все хорошо. Вот видел его сегодня на тренировке. Здоров. Просто на него ложится большая нагрузка. Он лидер "Урала". Порой ему бывает непросто, его часто атакуют во время матча.
– Есть понимание, останется ли Погребняк в следующем сезоне в "Урале"?
– Давайте поговорим в конце сезона.
– А Панюкова будете выкупать у "Зенита"?
– Мы хотим его оставить. Посмотрим.
– Правда, что "Урал" интересуется вратарем Дюпиным, у которого летом заканчивается контракт?
– Да откуда вы берете такую информация? Вы больше меня знаете (смеется). Мы пока про это нигде не говорили.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.