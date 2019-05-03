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Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб хочет сохранить в составе форварда Андрея Панюкова.

– В апреле вы говорили, что Бикфалви играет через боль, с недолеченной травмой. Проблема сохранилось?

– С ним сейчас все хорошо. Вот видел его сегодня на тренировке. Здоров. Просто на него ложится большая нагрузка. Он лидер "Урала". Порой ему бывает непросто, его часто атакуют во время матча.

– Есть понимание, останется ли Погребняк в следующем сезоне в "Урале"?

– Давайте поговорим в конце сезона.

– А Панюкова будете выкупать у "Зенита"?

– Мы хотим его оставить. Посмотрим.

– Правда, что "Урал" интересуется вратарем Дюпиным, у которого летом заканчивается контракт?

– Да откуда вы берете такую информация? Вы больше меня знаете (смеется). Мы пока про это нигде не говорили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Панюков Урал Зенит
Сегодня, 21:15
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