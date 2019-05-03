Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб хочет сохранить в составе форварда Андрея Панюкова.– С ним сейчас все хорошо. Вот видел его сегодня на тренировке. Здоров. Просто на него ложится большая нагрузка. Он лидер "Урала". Порой ему бывает непросто, его часто атакуют во время матча.– Давайте поговорим в конце сезона.– Мы хотим его оставить. Посмотрим.– Да откуда вы берете такую информация? Вы больше меня знаете (смеется). Мы пока про это нигде не говорили.