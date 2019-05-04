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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем 27-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом" рассказал, что его команда готовится к лидеру чемпионата как к любому другому сопернику и хочет показать свои лучшие качества.

– Команда выглядит нормально. Те, кто в строю, готовятся к матчу. Травмированные до конца не восстановились еще, тот же Гащенков, например. Что касается Родолфу, то он готовится в общей группе. Мы посмотрим, как будет складываться ситуация, и завтра примем решение как по поводу его участия в матче, так и вообще по тем, кто выйдет на поле с первых минут.

– "Зенит" сейчас набрал ход, выиграл четыре матча подряд. Его реально остановить?

– Это нормальная ситуация для команды, которая идет на первом месте, имея солидный отрыв. У команды все больше уверенности в своих силах, когда цель, к которой нужно прийти, уже совсем близко. Футболисты мотивированы, но это ожидаемо и совершенно понятно. Но мы готовимся к "Зениту" как к любому другому сопернику и хотим показать свои лучшие качества. Что из этого выйдет – покажет игра. В последних матчах у нас тоже появилась неплохая организация игры, чувствуем себя достаточно уверенно. Разве только страдаем из-за нашего исполнительного мастерства.

– В частности, перед воротами в матче с "Динамо".

– И не только с "Динамо". С "Краснодаром" то же самое было. В таких матчах много моментов не бывает, один-два за игру, надо их реализовывать.

– Тем более, "Ахмат" не может забить "Зениту" в совокупности уже почти 300 минут игрового времени. Можно сказать, что это неудобный соперник для вашей команды?

– Так получилось, что последние 2-3 матча мы не пропускаем. Но это ни о чем не говорит.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рахимов Зенит Ахмат
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