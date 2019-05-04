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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Ловчев - о матче "Урал" - "Спартак": здесь может сработать закон казино

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ "Урал" - "Спартак".

"Спартак" не побеждал в последних четырех матчах, лишь раз сыграл вничью. Не думаю, что "Спартак" вдруг внезапно улучшит игру. Защита - та же, играющая с серьезными ошибками, в нападении что-то создают, но с реализацией беда. Однако может сработать закон казино: если все время ставить на красное, когда-то выпадет выигрыш. "Спартаку" пора прервать неудачную серию. Это единственная причина, из-за которой "Спартак" может выиграть в Екатеринбурге", - цитирует Ловчева Советский спорт.
Теги: Спартак Урал Ловчев
Сегодня, 11:18
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(4)
#6  ujhsysx  Москва (Сегодня, 12:21)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Не верю в Спартак, думается что всё будет тоже самое, что и с Арсеналом и с Рубином.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#5  foresten  Челябинск (Сегодня, 12:21)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
тут все понятно, Урал на классе обыграет.
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 12:10)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Закон казино? Закон казино один: владелец всегда в выигрыше.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:03)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Зеро.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  VitL  Белгород (Сегодня, 11:48)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"закон казино"
Ни хрена он в казино не понимает: если идет "серия" надо включаться именно в неё, а не ставить на противоположное

а если он считает свой "закон" "единственной причиной"... Неужели все так плохо?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  moroal75  Dzerginsk (Сегодня, 11:46)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Вперед Урал...
Регистрация: 18.11.2014 [жалоба]
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