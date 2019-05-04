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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Ещенко и Ломовицкий выйдут в старте "Спартака" на матч с "Уралом"

"Урал" и "Спартак" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Бикфалви, Погребняк.

Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Емельянов, Араторе, Панюков, Ильин.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий, Фернанду, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Ташаев, Игнатов, Ханни, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.
Теги: Урал Спартак
Сегодня, 13:21
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#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 13:36)
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  •  (6)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Болела
А где Боккетти?

Вчера, 22:00
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом"



Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Болела  г.Москва (Сегодня, 13:23)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А где Боккетти?


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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
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