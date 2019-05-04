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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Станинислав Черчесов приехал на матч "Ахмат" – "Зенит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на матч 27-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Зенит".

"Зенит" сегодня может стать чемпионом России в следующих случаях:

1. Если петербургская команда обыграет "Ахмат", а "Локомотив" не победит "Арсенал".

2. Если сине-бело-голубые сыграют вничью с "Ахматом", а "Локо" потерпит поражение от "Арсенала".

Теги: Черчесов Ахмат Зенит
Сегодня, 16:09
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(0)
#3  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 17:15)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Семака подвинуть решил? О-о
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:17)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Тереке какого-то бразильца присмотрел?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 16:12)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
bowtie ЗЕНИТУ ПОБЕДЫ !! bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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