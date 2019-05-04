Станинислав Черчесов приехал на матч "Ахмат" – "Зенит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на матч 27-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Зенит"."Зенит" сегодня может стать чемпионом России в следующих случаях:1. Если петербургская команда обыграет "Ахмат", а "Локомотив" не победит "Арсенал".2. Если сине-бело-голубые сыграют вничью с "Ахматом", а "Локо" потерпит поражение от "Арсенала".