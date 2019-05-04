Россия РПЛ 2018/19
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17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Станинислав Черчесов приехал на матч "Ахмат" – "Зенит"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на матч 27-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Зенит".
"Зенит" сегодня может стать чемпионом России в следующих случаях:
1. Если петербургская команда обыграет "Ахмат", а "Локомотив" не победит "Арсенал".
2. Если сине-бело-голубые сыграют вничью с "Ахматом", а "Локо" потерпит поражение от "Арсенала".
"Зенит" сегодня может стать чемпионом России в следующих случаях:
1. Если петербургская команда обыграет "Ахмат", а "Локомотив" не победит "Арсенал".
2. Если сине-бело-голубые сыграют вничью с "Ахматом", а "Локо" потерпит поражение от "Арсенала".
Станислав Черчесов сегодня на матче ?? #АхматЗенит pic.twitter.com/NjRnu7j8PK— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 4, 2019
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