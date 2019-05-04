Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Олег Кононов: если "Спартак" будет на первом месте, давление на команду останется
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы в матче с "Уралом" (1:0) в 27-м туре РПЛ отметил, что готов к критике в адрес команды.
"Давление будет, я в этом уревен, так как это "Спартак". Если команда будет на первом месте или ниже, давление будет всегда. Давление и критика в «Спартаке» будет всегда. Мы должны это принимать и за счет этого расти", - цитирует Кононова Sport24.ru.
"Давление будет, я в этом уревен, так как это "Спартак". Если команда будет на первом месте или ниже, давление будет всегда. Давление и критика в «Спартаке» будет всегда. Мы должны это принимать и за счет этого расти", - цитирует Кононова Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.