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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Олег Кононов: если "Спартак" будет на первом месте, давление на команду останется

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы в матче с "Уралом" (1:0) в 27-м туре РПЛ отметил, что готов к критике в адрес команды.

"Давление будет, я в этом уревен, так как это "Спартак". Если команда будет на первом месте или ниже, давление будет всегда. Давление и критика в «Спартаке» будет всегда. Мы должны это принимать и за счет этого расти", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 17:00
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#9  Neighbor   (Сегодня, 17:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patred
КУЕФА

Это кубок для тех, кого ВЫКИНУЛИ из турнира для великих, где мы в ТОП-5 Европы входили? Ты еще медальку пердива покажи - там тоже "золото" дают. Убогим - сойдет


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:30)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Neighbor
Запомни - купите вы хоть еще 20 титулов - вас в клуб великих - швейцар не пустит

Да не хотим мы в ваш гей-клуб имени Трубача и Титова...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  patred  москва (Сегодня, 17:26)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Neighbor
Запомни - купите вы хоть еще 20 титулов - вас в клуб великих - швейцар не пустит, хоть сотню малиновых пиджаков напяльте, приблудные

Обтекай потихоньку.Первый в клубе великих-Зенит.КУЕФА и суперкубок Европы.Второй-ЦСКА-КУЕФА.А далее-ну,сами разбирайтесь...


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Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
#6  Neighbor   (Сегодня, 17:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Один раз за двадцать лет титул взяли

Ты вообще помойку захлопни с 60-ю годами без титулов. Сами - говно на поребрике, еще и пасть разевают, пытаясь легенд учить. Запомни - купите вы хоть еще 20 титулов - вас в клуб великих - швейцар не пустит, хоть сотню малиновых пиджаков напяльте, приблудные


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#5  scorpion 69  колпино (Сегодня, 17:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
smile smile das ist fantastisch
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#4  patred  москва (Сегодня, 17:21)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Слава Богу,Спартак лишь случайно может оказаться на первом месте.Раз в лет двадцать,лучше-больше.


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Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
#3  soloz   Россия (Сегодня, 17:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 17:21)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Только сейчас допер? Это общеизвестный факт


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 17:09)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ключевое слово ЕСЛИ.Один раз за двадцать лет титул взяли,а разговоры такие как будто каждый год в трофеях)


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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