Россия РПЛ 2018/19
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Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:0) в 27-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Игра абсолютно двух равных соперников, на мой взгляд. Возможно, "Урал" был даже где-то поинтересней за счёт фактора своего поля. Абсолютно одинаковая игра гранда российского футбола и команды, которую считают середняком чемпионата. Как обычно, "Спартаку" больше повезло, и я не хочу преуменьшать гол Фернандо, который забил отличный мяч после супер удара, но мне показалось, что Годзюр имел шансы этот удар парировать. В первом тайме у "Урала" и вовсе было парочка куда более убойных моментов, но москвичам повезло. Да и во втором хозяева были довольно близки к голу. Всё как обычно. Фарт спасает очередную зарплату Кононова, который, как мне кажется, больше всех и радовался этой победе, поскольку понял что оставшийся месяц наверняка доработает.
- О форме и голах Фернандо:
Видимо, оппоненты от него отвыкли и плотно с ним не играют. Хотя он по-прежнему один из самых опасных игроков "Спартака", у него поставленный удар, мяч летит что со стандартных положений, что в игре. Возможно, соперники смотрят на живот бразильца и думают: "Ну этого-то я точно догоню". А он в итоге одним ловким движением от оппонента уходит и забивает такие мячи. Сегодня он картины не портил и забил очень красивый гол.
- О значении победы "Спартака" в Екатеринбурге в вопросе борьбы за Лигу Европы:
Этой победой команда заметно улучшила своё положение. Хотя, на мой взгляд, если сегодня "Арсенал" обыграет "Локомотив", то "красно-белым" вряд ли удастся сохранить пятое место. Сегодня "Спартак" опять победил не за счёт класса или преимущества. Просто залетело, просто удача. А туляки показывают более-менее хорошую игру, и если сегодня они смогут обыграть "Локомотив", думаю, они догрызут оставшиеся 3 матча. И хоть у "Спартака", на первый взгляд, календарь полегче, я не думаю что кто-то из соперников москвичам что-то подарит в этих играх.
- О состоянии "Спартака":
Мне кажется, что команда и тренер живут в разных измерениях. Кононов всё время говорит какую-то чушь: то у него команда всё время в атакующий футбол играет, после зимнего перерыва он говорил о борьбе за чемпионство, сейчас же не факт, что "Спартак" в Лигу Европы вообще попадёт. Мне кажется, что тренер живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне если не от всего российского футбола, то от "Спартака" точно.
- О матче:
Игра абсолютно двух равных соперников, на мой взгляд. Возможно, "Урал" был даже где-то поинтересней за счёт фактора своего поля. Абсолютно одинаковая игра гранда российского футбола и команды, которую считают середняком чемпионата. Как обычно, "Спартаку" больше повезло, и я не хочу преуменьшать гол Фернандо, который забил отличный мяч после супер удара, но мне показалось, что Годзюр имел шансы этот удар парировать. В первом тайме у "Урала" и вовсе было парочка куда более убойных моментов, но москвичам повезло. Да и во втором хозяева были довольно близки к голу. Всё как обычно. Фарт спасает очередную зарплату Кононова, который, как мне кажется, больше всех и радовался этой победе, поскольку понял что оставшийся месяц наверняка доработает.
- О форме и голах Фернандо:
Видимо, оппоненты от него отвыкли и плотно с ним не играют. Хотя он по-прежнему один из самых опасных игроков "Спартака", у него поставленный удар, мяч летит что со стандартных положений, что в игре. Возможно, соперники смотрят на живот бразильца и думают: "Ну этого-то я точно догоню". А он в итоге одним ловким движением от оппонента уходит и забивает такие мячи. Сегодня он картины не портил и забил очень красивый гол.
- О значении победы "Спартака" в Екатеринбурге в вопросе борьбы за Лигу Европы:
Этой победой команда заметно улучшила своё положение. Хотя, на мой взгляд, если сегодня "Арсенал" обыграет "Локомотив", то "красно-белым" вряд ли удастся сохранить пятое место. Сегодня "Спартак" опять победил не за счёт класса или преимущества. Просто залетело, просто удача. А туляки показывают более-менее хорошую игру, и если сегодня они смогут обыграть "Локомотив", думаю, они догрызут оставшиеся 3 матча. И хоть у "Спартака", на первый взгляд, календарь полегче, я не думаю что кто-то из соперников москвичам что-то подарит в этих играх.
- О состоянии "Спартака":
Мне кажется, что команда и тренер живут в разных измерениях. Кононов всё время говорит какую-то чушь: то у него команда всё время в атакующий футбол играет, после зимнего перерыва он говорил о борьбе за чемпионство, сейчас же не факт, что "Спартак" в Лигу Европы вообще попадёт. Мне кажется, что тренер живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне если не от всего российского футбола, то от "Спартака" точно.
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