Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака"

Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:0) в 27-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Игра абсолютно двух равных соперников, на мой взгляд. Возможно, "Урал" был даже где-то поинтересней за счёт фактора своего поля. Абсолютно одинаковая игра гранда российского футбола и команды, которую считают середняком чемпионата. Как обычно, "Спартаку" больше повезло, и я не хочу преуменьшать гол Фернандо, который забил отличный мяч после супер удара, но мне показалось, что Годзюр имел шансы этот удар парировать. В первом тайме у "Урала" и вовсе было парочка куда более убойных моментов, но москвичам повезло. Да и во втором хозяева были довольно близки к голу. Всё как обычно. Фарт спасает очередную зарплату Кононова, который, как мне кажется, больше всех и радовался этой победе, поскольку понял что оставшийся месяц наверняка доработает.

- О форме и голах Фернандо:

Видимо, оппоненты от него отвыкли и плотно с ним не играют. Хотя он по-прежнему один из самых опасных игроков "Спартака", у него поставленный удар, мяч летит что со стандартных положений, что в игре. Возможно, соперники смотрят на живот бразильца и думают: "Ну этого-то я точно догоню". А он в итоге одним ловким движением от оппонента уходит и забивает такие мячи. Сегодня он картины не портил и забил очень красивый гол.

- О значении победы "Спартака" в Екатеринбурге в вопросе борьбы за Лигу Европы:

Этой победой команда заметно улучшила своё положение. Хотя, на мой взгляд, если сегодня "Арсенал" обыграет "Локомотив", то "красно-белым" вряд ли удастся сохранить пятое место. Сегодня "Спартак" опять победил не за счёт класса или преимущества. Просто залетело, просто удача. А туляки показывают более-менее хорошую игру, и если сегодня они смогут обыграть "Локомотив", думаю, они догрызут оставшиеся 3 матча. И хоть у "Спартака", на первый взгляд, календарь полегче, я не думаю что кто-то из соперников москвичам что-то подарит в этих играх.

- О состоянии "Спартака":

Мне кажется, что команда и тренер живут в разных измерениях. Кононов всё время говорит какую-то чушь: то у него команда всё время в атакующий футбол играет, после зимнего перерыва он говорил о борьбе за чемпионство, сейчас же не факт, что "Спартак" в Лигу Европы вообще попадёт. Мне кажется, что тренер живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне если не от всего российского футбола, то от "Спартака" точно.
Теги: Червиченко Спартак Урал
Сегодня, 17:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(10)
#7  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:48)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да это была "великолепная" победа срамтака, о чём тут говорить.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#6  Батька   (Сегодня, 18:56)
  • +1
  •  (5)

Что то плохо повезло как то перекладина спасла Урал, потом Зобнин не попал по мячу ещё были убойные моменты ...какая то странная удача ...)
Тут не повезло а забил более мастеровитый игрок в Урале таких нет ..

Победа по делу да не с блеском да на тонеоького но все по делу .....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#5  SPV  Bryansk (Сегодня, 18:44)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Толстая морда в своем репертуаре, как только победа у Спартака , то повезло, залетело, судьи помогли, случайность. Клоун тот еще joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#4  колокольчик  москва (Сегодня, 18:34)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Фамилия обязывает - везде оставит червоточину
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#3  Neighbor   (Сегодня, 18:34)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gotikaoleg
Мне кажется родственник работает на этом сайте его. Не успеет спартак сыграть и сразу на сайте червь

Тут просто говна и бачков много - вот опарыши и ползают


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:25)
  • +3
  •  (7)

Когда же Червя прекратят пиарить за счёт "Спартака"? Господа-авторы Rusfootball.info имейте совесть!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#1  Gotikaoleg   (Сегодня, 17:38)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется родственник работает на этом сайте его. Не успеет спартак сыграть и сразу на сайте червь
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама