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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Михаил Меркулов извинился перед болельщиками "Урала" за поражение от "Спартака"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов извинился перед болельщиками за поражение в матче 27-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1).

"Спасибо большое всем, кто пришел на матч. Сегодня получилась очень эмоциональная, хорошая игра. Надеюсь, она вам понравилась. Извините, конечно, за результат, но все парни старались, бились. Я думаю, ни к кому у вас не может быть претензий", - сказал Меркулов.

Теги: Урал Спартак
Сегодня, 18:20
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#5  Городовой  Россия (Сегодня, 19:11)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Да все пучком.Бизнес идет,казна пополняется,очки продаются.Ничего нового или необычного.Ежегодная весенняя распродажа от веселого клуба по демократичным ценам на любой,даже весьма скромный кошелек.Скоро так же после Лохомотива извинения будут и счет аналогичным.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  vasiliy   (Сегодня, 18:34)
  • -1
  •  (7)

КАК И ГОВОРИЛ СПАРТАК ПРИ ТУХЛОЙ ИГРЕ СВОЕГО ДУРНЯ ВКОЛОТИТ НУ А УРАЛУ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К СТЫКАМ ХОТЯ ТАК ИГРАТЬ ПРОСТО СТЫДНО А МОЖЕТ ТОВАРНЯК wink
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:32)
  • +1
  •  (5)

Михаил, конечно, спасибо за извинения, но половина болельщиков пришедших на матч, по-моему, всё-таки болела за "Спартак".
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  зенитовец  СССР (Сегодня, 18:31)
  • 0
  •  (10)

Как бабло, "внезапно обрушевшееся" на твою лысую голову, осваивоть-то будешь? Этим с болельщиками не поделишься?
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 18:23)
  • -2
  •  (12)

Нах ваши купленные извинения...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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