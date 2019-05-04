Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Михаил Меркулов извинился перед болельщиками "Урала" за поражение от "Спартака"
Защитник "Урала" Михаил Меркулов извинился перед болельщиками за поражение в матче 27-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1).
"Спасибо большое всем, кто пришел на матч. Сегодня получилась очень эмоциональная, хорошая игра. Надеюсь, она вам понравилась. Извините, конечно, за результат, но все парни старались, бились. Я думаю, ни к кому у вас не может быть претензий", - сказал Меркулов.
"Спасибо большое всем, кто пришел на матч. Сегодня получилась очень эмоциональная, хорошая игра. Надеюсь, она вам понравилась. Извините, конечно, за результат, но все парни старались, бились. Я думаю, ни к кому у вас не может быть претензий", - сказал Меркулов.
Михаил Меркулов для болельщиков оценил сегодняшний матч #УралСпартак pic.twitter.com/RUdzhC6skt— ФК Урал (@FCURAL) May 4, 2019
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.