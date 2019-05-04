Михаил Меркулов извинился перед болельщиками "Урала" за поражение от "Спартака"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов извинился перед болельщиками за поражение в матче 27-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1)."Спасибо большое всем, кто пришел на матч. Сегодня получилась очень эмоциональная, хорошая игра. Надеюсь, она вам понравилась. Извините, конечно, за результат, но все парни старались, бились. Я думаю, ни к кому у вас не может быть претензий", - сказал Меркулов.