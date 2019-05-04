Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью

"Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" в гостевом матче 27-го тура российской премьер-лиги - 1:1.

Чемпионат России

27-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:1

Голы: Исмаэл, 55 (1:0). Дриусси, 86 (1:1).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Нижич, Мохаммади, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг (Балай, 79).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Анюков, 36), Ракицкий, Иванович, Жирков, Шатов, Нобоа (Эрнани, 57), Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Дриусси, Азмун.

Предупреждение: Уциев, 74.
Теги: Ахмат Зенит
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#51  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 19:47)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: kronos
Где Ваш класс был по ходу всего сезона?

Балбес, а кто и где говорил что у Спартака есть класс???
Это ты запел песню про мифический уровень Зенита. У нас 10 первых команд примерно все на одном уровне , только у тех кто в итоге выше и богаче лавки длиннее и качественнее. Европа вам покажет ваш класс, потерпи до осени smile


Ничего) Посмотрим осенью на всех ..
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#50  SPV  Bryansk (Сегодня, 19:28)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Где Ваш класс был по ходу всего сезона?

Балбес, а кто и где говорил что у Спартака есть класс???
Это ты запел песню про мифический уровень Зенита. У нас 10 первых команд примерно все на одном уровне , только у тех кто в итоге выше и богаче лавки длиннее и качественнее. Европа вам покажет ваш класс, потерпи до осени smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#49  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 19:27)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Toorch
за лучший гол Заболотный легко добавит приз за лучшую голевую! Открывайте голосование! bowtie

не нужно ничего открывать))
я тут одному ПРЫЩАВОМУ ПТУШНИКУ онанисту на кукан дам , он давно об этом мечтает, с порванным рыжим очком smile
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#48  Toorch   (Сегодня, 19:24)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, к призу за лучший гол Заболотный легко добавит приз за лучшую голевую! Открывайте голосование! bowtie
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
#47  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 19:20)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: kronos
Ты дурак? Именно в пол-ноги. Куча эмоций оставлено на предыдущих играх а на всем сезоне. + перелет. В Грозном всегда тяжело играть. Вам бы молчать - играете годами простив команд играющих на 2-3 фронта и устаете или травмы и жалуетесь на судьбу - хотя просто не хватает класса. во всем.

Дубина ты беспросветная, Зенит сегодня выгрызал это очко, радовались когда сравняли буд то в полуфинал ЛЧ вышли. В Грозном играть тяжело только вам??? Остальные команды никуда не летают???
Где же ваш класс был в матчах со Спартаком в этом сезоне клоун??? joy С Вильяреалом тоже класс был невероятный smile


???дурак ты. Вильяреал Зенит уже проходил в кубке Уефа. В Грозном всем играть тяжело - я не говорил что только Зениту. Где Ваш класс был по ходу всего сезона? Таблица слева. Матч наших с Краснодаром признан лучшим в сезоне, а с вами мы играли почти сразу после тяжелого перелета как раз с Вильяреалом , а Вы , как всегда налегке, и то, отскочили. А попались бы Вы вместо Краснодара в это время -счет был бы разгромным
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#46  Manchester United   (Сегодня, 19:19)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
Очевиднейший кабинетный распил очков
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#45  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:17)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Манекен Заболотного
е.б.а.л.о. я тебе переломаю тварь педерасовская

русский выучи, черножопая гнида
уж на что я не люблю красно-белых свиней, но любая свинья мне больше товарищ и брат, чем ты
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#44  Neighbor   (Сегодня, 19:16)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Вам бы молчать - играете годами против команд играющих на 2-3 фронта

На редкость правильное замечание ПРО СЕБЯ от команды, притащившей в РФС ТРЕТЬЕГО подряд своего гендиректора и конечно никогда не играющей товарняки с Оренбург-газпром и Анжи-Газпром и не пользующейся админресурсом. Особенно это видно по тому, что в Европе с самого сотворения мира в 2007 году не было ни единого года, где Голубые Гниды не позорили бы страну например с АЕЛами или АПОЕЛАМИ - там-то судей из Газпрома нет и КДК не поможет. Так кто там на несколько фронтов играет, когда РФС вся на корню у бомжей?
Мрази голубые


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#43  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 19:13)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
ты либо чурекский хуесос, либо сам чурек

е.б.а.л.о. я тебе переломаю тварь педерасовская
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#42  Neighbor   (Сегодня, 19:12)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Зенит сегодня выгрызал это очко

Да нет, как всегда - вылизывал. Вылизал, Ахмеды ушли довольными


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#41  Смотрящий  Москва (Сегодня, 19:12)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Лучше бы манекен выпустили.


Ути-пути, муси-пуси,
Что бы было без Дриусси?
А умеет (что тут спорить!)
Зе Болотный раззадорить! wink


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#40  SPV  Bryansk (Сегодня, 19:11)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Ты дурак? Именно в пол-ноги. Куча эмоций оставлено на предыдущих играх а на всем сезоне. + перелет. В Грозном всегда тяжело играть. Вам бы молчать - играете годами простив команд играющих на 2-3 фронта и устаете или травмы и жалуетесь на судьбу - хотя просто не хватает класса. во всем.

Дубина ты беспросветная, Зенит сегодня выгрызал это очко, радовались когда сравняли буд то в полуфинал ЛЧ вышли. В Грозном играть тяжело только вам??? Остальные команды никуда не летают???
Где же ваш класс был в матчах со Спартаком в этом сезоне клоун??? joy С Вильяреалом тоже класс был невероятный smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#39  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 19:10)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
При такой игре - неплохой результат. Оформим чемпионство 12 мая дома )))


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#38  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:09)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Мерзко, оно когда мерзко...умели играть в футбол и тут, вдруг разучились... и опять в последние 15 минут вдруг заумели играть в футбол...на х...й
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#37  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:08)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Манекен Заболотного
ибо когда тебе вставят ствол в ж...у горячие парни с Грозного ты умываться будешь

Одно из двух - ты либо чурекский хуесос, либо сам чурек. В любом случае говорить мне с тобой не о чем. Обнаглели, мрази, со времен последней чеченской. Опять пора вас в ваши вонючие норы загнать, только на этот раз перебить всех, чтобы головы больше не подняли.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#36  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 19:06)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Манекен Заболотного
Тебе хло еще не переламывали затычка смелая?

Проламыловка не выросла. Иди отсюда, про грозных стадных овцеебущих животных рассказывай, трус.

мальчик береги своего анально порванного туза, ибо когда тебе вставят ствол в ж...у горячие парни с Грозного ты умываться будешь своими соплями, трусливый клавиатурный скунс
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#35  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 19:04)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: kronos
Играли в пол-ноги конечно и без Дзюбы)

Ну конечно, в пол ноги, третьим составом, не хотели огорчать Терек,поддавались как могли joy Молчал бы лучше уже и не клоунировал


Ты дурак? Именно в пол-ноги. Куча эмоций оставлено на предыдущих играх а на всем сезоне. + перелет. В Грозном всегда тяжело играть. Вам бы молчать - играете годами против команд играющих на 2-3 фронта и устаете или травмы и жалуетесь на судьбу - хотя просто не хватает класса. во всем.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#34  зенитовец  СССР (Сегодня, 19:04)
  • +2
  •  (6)

Это в духе Семака, валидолить до последней минуты, а потом вырвать победу - вот так и будет с нашим чемпионством, оформим, думается мне, только в игре с Енисеем. А что касается игры сегодняшней, то чечены всегда с нами костьми ложились, дабы навредить (премиальные однако!). А под мЯсковских ложились всегда и сами булки раздвигали. Традиция-с...
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#33  SPV  Bryansk (Сегодня, 19:01)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Играли в пол-ноги конечно и без Дзюбы)

Ну конечно, в пол ноги, третьим составом, не хотели огорчать Терек,поддавались как могли joy Молчал бы лучше уже и не клоунировал
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#32  prime  Пенза (Сегодня, 19:00)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Болотный это нечто

Болотный в болоте, это символично)
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
#31  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:58)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Манекен Заболотного
Тебе хло еще не переламывали затычка смелая?

Проламыловка не выросла. Иди отсюда, про грозных стадных овцеебущих животных рассказывай, трус.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#30  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 18:56)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
А в десна с ними лобызаются и страшилки рассказывают только трусы вроде тебя.

Тебе хло еще не переламывали затычка смелая?
заткнись с.у.к.а. лучше 32расина
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#29  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 18:54)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Парни из Питера как дела?
жаль что минимум на пол федора smile

Да отлично дела) Волевая ничья в Грозном) разве плохо)
И при этом даже если Лохомоты просрут - мы чемпионы
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#28  Nastroenie  Москва (Сегодня, 18:54)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Симак всё-таки лучший тренер на Роисси. Терек уверенно вёл игру к победе и повышенным премиальным, как вдруг Симак шокирует всю команду соперника, весь Грозный и даже небо и даже Аллаха, выпустив Заболотного. После увиденного даже закалённые в боях горцы впали в кататонический ступор. Браво Симак!
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#27  Alter ego   (Сегодня, 18:53)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Вот так бывает, дорогие друзья, когда играть не хочешь, или играешь на ничью, ничего не залетает, даже стопудовые моменты. Выиграть могли, если бы хотели хоть чуть-чуть, а так, получили, что заслужили.

Похоже, что на ничью и выходили изначально.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#26  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:53)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Парни из Питера как дела?
жаль что минимум на пол федора smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#25  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 18:50)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да все хорошо) Играли в пол-ноги конечно и без Дзюбы)
Но в Грозном всегда тяжело - могли и выиграть - моменты-то были во втором тайме вполне!!. Ничья - волевая - отлично. Еще может Локомотив очки потеряет - тогда вообще супер. А если и нет - то все равно нормально
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#24  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:50)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Манекен Заболотного
ну зачем же так, если им будет нужно они тебя найдут и сделают то что невозможно представить

Пулю в лоб ебаным хачам. А в десна с ними лобызаются и страшилки рассказывают только трусы вроде тебя.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#23  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 18:49)
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Alex_Zenitovic
Против коней оформляем чемпионство и идём праздновать))

Вряд ли, насрать в торт, это в традициях москалей, у них смысл жизни насрать, насрать ближнему, тыщу раз видели.
Через тур, может быть.

девочка! тебя в Москве чпокнули что ли или парень обещал жениться и после секаса бросил?))
что жы так москвичей ненавидишь?))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#22  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 18:46)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Я считаю,Рамзан Кадыркин и вся вшивобородое звероящерское стадо....

ну зачем же так, если им будет нужно они тебя найдут и сделают то что невозможно представить...
миру - мир
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
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