Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью
"Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" в гостевом матче 27-го тура российской премьер-лиги - 1:1.
Чемпионат России
27-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:1
Голы: Исмаэл, 55 (1:0). Дриусси, 86 (1:1).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Нижич, Мохаммади, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг (Балай, 79).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Анюков, 36), Ракицкий, Иванович, Жирков, Шатов, Нобоа (Эрнани, 57), Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Дриусси, Азмун.
Предупреждение: Уциев, 74.
Чемпионат России
27-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:1
Голы: Исмаэл, 55 (1:0). Дриусси, 86 (1:1).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Нижич, Мохаммади, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг (Балай, 79).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Анюков, 36), Ракицкий, Иванович, Жирков, Шатов, Нобоа (Эрнани, 57), Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Дриусси, Азмун.
Предупреждение: Уциев, 74.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.