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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Семак: когда до цели рукой подать, тяжело себя перешагнуть

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матс-премьер" прокомментировал ничью с "Ахматом".

"Во втором тайме у нас было два чистых выхода один в один. Забей мы их, победили бы. Сложная, тяжелая игра. Ошибались больше обычного, особенно в обороне. Радует, что переломили непростой ход матча. Могли увезти три очка, но чтобы выигрывать, надо забивать больше.

Очень много эмоций потратили. Когда до цели рукой подать, любой команде тяжело себя перешагнуть. Идем дальше, одно очко набрали, готовимся к следующей игре.

Особых претензий к ребятам нет, двигаемся дальше", - сказал Семак.
Теги: Семак Зенит Ахмат
Сегодня, 19:00
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#10  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Всё просто-хрюны,лошадки и проводницы сглотнули.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#9  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Neighbor
Не плачь, девчонка! Ну 3.14дорнули вас, и то не до конца, так, на пол-шишки - вам не привыкать! joy

а что это у вас свиней сразу на голубизну то пробивает,сами то часом не дырявые? или опыт есть? smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 19:38)
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online

Цитата: Кот КБ Матроскин
Сергей "я дам вам парабеллум" (с) 12 Стульев

Достаточно одного стула или одной таблетки, чтобы бандерлоги попрятались в свои кусты, сэр. И из кустов трещали как цикады презренные.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сергей "я дам вам парабеллум" (с) 12 Стульев smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 19:30)
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Болеет за:
«Спартак»
тяжело себя перешагнуть,

сильно перебрав.

PS Это Семак ТАК сказал или "отредактировали"?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:19)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Душевнобольные гомофобы или напротив латентные тридварасы

мозги включай, когда подобную хрень пишешь
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 19:15)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Neighbor
Не плачь, девчонка! Ну 3.14дорнули вас, и то не до конца, так, на пол-шишки - вам не привыкать! joy

Перепутал с родным Сраптаком?)Естественно)Бромантан штука опасная.А тут еще и сектанство в придачу.Можно понять и простить.Душевнобольные гомофобы или напротив латентные тридварасы все оценивают именно через опу.Потому что там у них то что заменяет нормальным людям мозг в голове)
Тяжело себя перешагнуть когда на острие бревно Болотный который даже чистый выход один в один не то что реализовать не может,не может даже в створ или вратаря попасть.А жаль.Опять бы лучшим голом сезона был,а так не одного в чемпе и голосовать хейтарам не за что.Печаль прямо.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:13)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что надо в себе переломить, чтобы не выпускать на замену Заболотного? Уходи, Сережа, не буди лиха.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 19:12)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Не плачь, девчонка! Ну 3.14дорнули вас, и то не до конца, так, на пол-шишки - вам не привыкать! joy


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 19:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Сергей Семак в эфире телеканала "Матс-премьер"

все складное и тренер и канал)))
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
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