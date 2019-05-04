Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Илья Гапонов: не могу сказать, остынут ли болельщики "Спартака" после победы над "Уралом"

Защитник "Спартака" Илья Гапонов прокомментировал победу над "Уралом" (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

"Не буду оценивать свою игру. Это должны делать тренерский штаб и болельщики. "Урал" создавал нам проблем, но сегодня мы с ними справились. Как забивал Фернандо видел примерно так же, как и с телевизора.

Давление на нас не влияет. Так же выходим на поле и бьемся друг за друга. Остынут ли болельщики после этой победы? Не могу сказать", - цитирует Гапонова Sport24.ru.
Теги: Гапонов Спартак Урал
Сегодня, 20:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
#3  Neighbor   (Сегодня, 20:26)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
НЕА wink Мы не бомжи-флюгерасты


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  командир   (Сегодня, 20:26)
  • 0
  •  (0)

Мальчик, рано тебе ещё говорить
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 20:22)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy Оба еще один поросенок откликнулся !! sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама