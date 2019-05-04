Россия РПЛ 2018/19
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20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (124)
"Зенит" стал чемпионом России! (124)
20:06
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (38)
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (38)
20:01
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (6)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (6)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Илья Гапонов: не могу сказать, остынут ли болельщики "Спартака" после победы над "Уралом"
Защитник "Спартака" Илья Гапонов прокомментировал победу над "Уралом" (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.
"Не буду оценивать свою игру. Это должны делать тренерский штаб и болельщики. "Урал" создавал нам проблем, но сегодня мы с ними справились. Как забивал Фернандо видел примерно так же, как и с телевизора.
Давление на нас не влияет. Так же выходим на поле и бьемся друг за друга. Остынут ли болельщики после этой победы? Не могу сказать", - цитирует Гапонова Sport24.ru.
"Не буду оценивать свою игру. Это должны делать тренерский штаб и болельщики. "Урал" создавал нам проблем, но сегодня мы с ними справились. Как забивал Фернандо видел примерно так же, как и с телевизора.
Давление на нас не влияет. Так же выходим на поле и бьемся друг за друга. Остынут ли болельщики после этой победы? Не могу сказать", - цитирует Гапонова Sport24.ru.
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